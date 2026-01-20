Filip Nyberg det stora utropstecknet när Wings Arlanda slog Nyköpings SK 2 U18

Wings Arlanda vann med 9–6 mot Nyköpings SK 2 U18

Filip Nyberg gjorde fem mål för Wings Arlanda

Viggo Seljesson avgjorde för Wings Arlanda

Wings Arlanda besegrade Nyköpings SK 2 U18 borta i U18 division 1 östra B fortsättningsserie med 9–6 (1–3, 3–1, 5–2). Men snackisen var Filip Nyberg – som gjorde hela fem mål.

Wings Arlandas Filip Nyberg femmålsskytt

Nyköpings SK 2 U18 spelade bäst i första perioden som laget vann med 3–1.

Wings Arlanda hade greppet över spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 1–3 och ställningen efter två perioder var 4–4.

I tredje perioden var det i stället Wings Arlanda som hade kommandot. Laget vann perioden med 5–2 och matchen med 9–6.

Den 19 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Pinbackshallen.

Nyköpings SK 2 U18 tar sig an Trångsunds IF U18 i nästa match borta torsdag 22 januari 20.00. Wings Arlanda möter SK Iron Hockey hemma onsdag 21 januari 19.45.

Nyköpings SK 2 U18–Wings Arlanda 6–9 (3–1, 1–3, 2–5)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Stora Hallen

Första perioden: 1–0 (4.14) Arvid Rosdahl (David Hayd, Roman Wullems), 2–0 (8.14) Tergel Uuganbayar (Neo Vallin), 3–0 (15.23) Arvid Rosdahl (Olle Kusgård), 3–1 (17.13) Filip Nyberg (Leo Savheim).

Andra perioden: 4–1 (24.58) Arvid Rosdahl (Jonathan Nälser, Olle Kusgård), 4–2 (30.26) Filip Nyberg (David Prskalo, Leo Baraer), 4–3 (32.35) Max Bjelm (Alrik Lindgren, Viggo Renström), 4–4 (36.35) Leo Baraer (Max Bjelm).

Tredje perioden: 4–5 (40.41) Filip Nyberg (David Prskalo), 5–5 (41.16) Arvid Rosdahl (Harry Teplan, Gustav Nilsson), 5–6 (53.21) Filip Nyberg (David Prskalo, Viggo Renström), 5–7 (53.55) Viggo Seljesson (David Prskalo, David Ståhl), 6–7 (55.47) Viggo Rangensjö (Eddie Jupiter), 6–8 (57.02) Filip Nyberg (David Prskalo, Edward Löfman), 6–9 (59.10) Leo Savheim (Theo Lundqvist).

Nästa match:

Nyköpings SK 2 U18: Trångsunds IF, borta, 22 januari 20.00

Wings Arlanda: SK Iron Hockey, hemma, 21 januari 19.45