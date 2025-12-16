Filip Forsberg fixade segern för Nashville i matchen mot St Louis

Nashville-seger med 5–2 mot St Louis

Nashvilles Filip Forsberg tremålsskytt

13:e segern för Nashville

Det blev ett hattrick för Nashvilles Filip Forsberg i matchen mot St Louis i NHL. Nashville vann på bortaplan med 5–2 (1–1, 3–0, 1–1).

Nashvilles Filip Forsberg tremålsskytt

Filip Forsberg gjorde 1–0 till Nashville efter bara 27 sekunder assisterad av Ryan O’Reilly och Brady Skjei.

St Louis kvitterade till 1–1 efter 10.10 när Dalibor Dvorsky fick träff efter pass från Hugh Mcging och Justin Faulk.

I andra perioden var det Nashville som spelade bäst och gick från 1–1 till 1–4 genom mål av Michael Bunting, Filip Forsberg och Reid Schaefer.

8.29 in i tredje perioden satte Dalibor Dvorsky pucken på nytt på pass av Jake Neighbours och reducerade. Fler mål än så blev det inte för St Louis.

16.14 in i perioden fick Filip Forsberg utdelning återigen framspelad av Ryan O’Reilly och ökade ledningen.

Filip Forsberg gjorde tre mål för Nashville.

St Louis stannar därmed på sjunde plats i Central division och Nashville sist, på åttonde plats i Central division.

När lagen senast möttes vann Nashville Predators med 7–2.

Torsdag 18 december 02.00 möter St Louis Winnipeg hemma i Enterprise Center medan Nashville spelar hemma mot Carolina.

St Louis–Nashville 2–5 (1–1, 0–3, 1–1)

NHL, Enterprise Center

Första perioden: 0–1 (0.27) Filip Forsberg (Ryan O’Reilly, Brady Skjei), 1–1 (10.10) Dalibor Dvorsky (Hugh Mcging, Justin Faulk).

Andra perioden: 1–2 (21.40) Michael Bunting (Nick Perbix, Erik Haula), 1–3 (25.30) Filip Forsberg (Steven Stamkos, Roman Josi), 1–4 (38.44) Reid Schaefer (Roman Josi).

Tredje perioden: 2–4 (48.29) Dalibor Dvorsky (Jake Neighbours), 2–5 (56.14) Filip Forsberg (Ryan O’Reilly).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

St Louis: 2-0-3

Nashville: 3-0-2

Nästa match:

St Louis: Winnipeg Jets, hemma, 18 december 02.00

Nashville: Carolina Hurricanes, hemma, 18 december 02.00