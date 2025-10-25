Fem raka segrar för BIK Karlskoga J20 – efter 9–2 mot Hudiksvall

BIK Karlskoga J20 segrade – 9–2 mot Hudiksvall

BIK Karlskoga J20:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Marcelo Henriksson Ribeiro gjorde två mål för BIK Karlskoga J20

BIK Karlskoga J20 och Hudiksvall har två helt olika formkurvor. BIK Karlskoga J20 vann lördagens möte i Nobelhallen och har därmed fem raka segrar i U20 region väst herr. Bortalaget Hudiksvall däremot har fem raka förluster. Matchen slutade 9–2 (4–0, 2–0, 3–2).

Isak Lunde-Sletten matchvinnare för BIK Karlskoga J20

BIK Karlskoga J20 var vassast i första perioden som laget vann klart med 4–0.

Även i andra perioden var det BIK Karlskoga J20 som dominerade och gick från 4–0 till 6–0 genom mål av Robin Sundqvist och Karl-Alfred Järås. BIK Karlskoga J20 startade också tredje perioden bäst. Laget gick upp till en 8–0-ledning. Hudiksvall gjorde därefter 8–1.

Därefter var det dock BIK Karlskoga J20 som avgjorde. Laget gjorde 9–1 med sex minuter kvar att spela genom Marcelo Henriksson Ribeiro på pass av Isak Lunde-Sletten. Hudiksvall hann få in en reducering till och slutresultatet blev 9–2.

BIK Karlskoga J20:s Agust Kittel stod för ett mål och två assists och Arwid Forsman hade tre assists.

För BIK Karlskoga J20 gör resultatet att laget nu ligger på tredje plats i tabellen medan Hudiksvall är sist, på åttonde plats. Ett fint lyft i tabellen för BIK Karlskoga J20 som så sent som den 3 oktober låg på sjunde plats.

När lagen senast möttes vann BIK Karlskoga med 4–1.

Tisdag 28 oktober 19.00 möter BIK Karlskoga J20 Malung hemma i Nobelhallen medan Hudiksvall spelar hemma mot Strömsbro.

BIK Karlskoga J20–Hudiksvall 9–2 (4–0, 2–0, 3–2)

U20 region väst herr, Nobelhallen

Första perioden: 1–0 (0.33) Filip Wiberg (Agust Kittel, Arwid Forsman), 2–0 (13.05) Filip Holgersson, 3–0 (17.48) Isak Lunde-Sletten (Arwid Forsman, Agust Kittel), 4–0 (19.15) Villiam Lederud (Arwid Forsman).

Andra perioden: 5–0 (31.54) Robin Sundqvist (Isak Granquist), 6–0 (37.57) Karl-Alfred Järås.

Tredje perioden: 7–0 (45.16) Marcelo Henriksson Ribeiro (Hannes Perman, Melker Karlsson), 8–0 (47.14) Agust Kittel (Filip Wiberg, William Bråtner), 8–1 (48.35) Marcus Dahlström Borsje (Anton Genberg), 9–1 (54.45) Marcelo Henriksson Ribeiro (Isak Lunde-Sletten), 9–2 (59.45) Marcus Dahlström Borsje (Nils Strömbom).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

BIK Karlskoga J20: 5-0-0

Hudiksvall: 0-0-5

Nästa match:

BIK Karlskoga J20: Malungs IF, hemma, 28 oktober

Hudiksvall: Strömsbro IF, hemma, 28 oktober