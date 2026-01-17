Felix Jegander det stora utropstecknet när Vallentuna slog Trångsund

Vallentuna-seger med 5–4 mot Trångsund

Felix Jegander tremålsskytt för Vallentuna

Henry Bremås matchvinnare för Vallentuna

Vallentuna besegrade Trångsund hemma i U20 allettan östra med 5–4 (3–2, 0–1, 2–1). Men mycket snack handlade om Felix Jegander – som gjorde ett hattrick för Vallentuna.

Vallentuna var vassast i första perioden som laget vann med 3–2.

Efter 16.22 i andra perioden slog Elias Lammila till på pass av Gustav Malmström och Jacob Samuelsson och kvitterade för Trångsund.

Efter 5.37 i tredje perioden gjorde Vallentuna 4–3 genom Felix Jegander som gjorde sitt tredje mål.

Trångsund kvitterade till 4–4 genom Jacob Samuelsson efter 7.11 av perioden.

Vallentuna kunde dock avgöra till 5–4 efter 9.24 i tredje perioden genom Henry Bremås.

Vallentuna har tre segrar och två förluster och 20–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Trångsund har en vinst och fyra förluster och 9–22 i målskillnad.

Lagen möts på nytt i Stortorpshallen den 21 februari.

Lördag 24 januari möter Vallentuna SDE hemma 14.40 och Trångsund möter Segeltorp hemma 17.30.

Vallentuna–Trångsund 5–4 (3–2, 0–1, 2–1)

U20 allettan östra, Vallentuna Ishall

Första perioden: 0–1 (3.50) Oscar Sandberg, 0–2 (4.10) Jesper Peters (Edwin Anemyr, Simon Horne), 1–2 (9.20) Felix Jegander (Mikael Holmberg, Tarik Mahmutovic), 2–2 (10.26) Charlie Bergqvist (Mikael Holmberg, Adam Mihalik), 3–2 (19.56) Felix Jegander (Tarik Mahmutovic, Axel Eriksson).

Andra perioden: 3–3 (36.22) Elias Lammila (Gustav Malmström, Jacob Samuelsson).

Tredje perioden: 4–3 (45.37) Felix Jegander (Adam Mihalik), 4–4 (47.11) Jacob Samuelsson (Kevin Keric, Charlie Östlund Ramberg), 5–4 (49.24) Henry Bremås (Elias Talipov, Alvin Alexandersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vallentuna: 3-0-2

Trångsund: 1-0-4

Nästa match:

Vallentuna: SDE HF, hemma, 24 januari 14.40

Trångsund: Segeltorps IF, hemma, 24 januari 17.30