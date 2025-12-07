Färjestads fina svit fortsätter mot Mora

Färjestad vann med 5–3 mot Mora

Wille Andersson Jöhnk med två mål för Färjestad

Robin Nilsson matchvinnare för Färjestad

Mora har varit lite av ett drömmotstånd för Färjestad. På söndagen tog Färjestad ännu en seger borta mot Mora. Matchen i U18 regional väst topp 6 herr slutade hela 5–3 (2–1, 2–2, 1–0). Det var Färjestads fjärde raka seger mot just Mora.

Färjestads Wille Andersson Jöhnk tvåmålsskytt

Färjestad tog ledningen i första perioden genom Wille Andersson Jöhnk.

Mora gjorde 1–1 genom Wille Lundin efter 8.01.

Efter 10.27 i matchen gjorde Färjestad 1–2 genom Wille Andersson Jöhnk som gjorde sitt andra mål.

Mora kvitterade till 2–2 genom Sebastian Nilsson i början av andra perioden i andra perioden.

Färjestad gjorde dock två mål och gick från 2–2 till 2–4, målen av Alexander Nilsson och Robin Nilsson.

Mora reducerade dock på nytt till 3–4 genom Jacob Appelqvist med 2.57 kvar att spela av perioden.

Färjestad punkterade matchen med ett 3–5-mål med 1.09 kvar att spela genom Simon Näslund. 3–5-målet blev matchens sista.

Färjestads Wille Andersson Jöhnk stod för tre poäng, varav två mål.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Färjestads BK vunnit.

Mora–Färjestad 3–5 (1–2, 2–2, 0–1)

U18 regional väst topp 6 herr, Wibe Arena

Första perioden: 0–1 (6.10) Wille Andersson Jöhnk (Robin Nilsson, Simon Caspersen-Snilsberg), 1–1 (8.01) Wille Lundin (Edvin Ekblad), 1–2 (10.27) Wille Andersson Jöhnk (Simon Näslund, Arvid Billing).

Andra perioden: 2–2 (21.33) Sebastian Nilsson (Patric Hellström), 2–3 (29.10) Alexander Nilsson (Wille Andersson Jöhnk, Simon Caspersen-Snilsberg), 2–4 (35.22) Robin Nilsson (Jonathan Granquist), 3–4 (37.03) Jacob Appelqvist (Jacob Adamsson, Wille Lundin).

Tredje perioden: 3–5 (58.51) Simon Näslund.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 0-3-2

Färjestad: 2-1-2