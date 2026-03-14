Luleå till åttondelsfinal efter förlust mot Färjestad

Trots förlust med 1–3 (0–1, 1–0, 0–2) hemma mot Färjestad i SHL är Luleå klart för SM-slutspel och åttondelsfinal.

Axel Bergkvist gjorde matchvinnande målet

Jack Berglund gav Färjestad ledningen efter 12.47 på passning från Oskar Steen och Axel Bergkvist.

Efter 19.26 i andra perioden slog Filip Eriksson till på pass av Erik Gustafsson och Oskari Laaksonen och kvitterade för Luleå.

6.43 in i tredje perioden satte Axel Bergkvist pucken framspelad av Filip Roos och Viktor Lodin och gav laget ledningen. Laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med 55 sekunder kvar att spela återigen genom Jack Berglund efter förarbete av Gabriel Carlsson. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

Resultaten i sista omgången innebär att Luleå slutar på sjunde plats och Färjestad på femte plats. Ett fint lyft för Färjestad som låg på nionde plats så sent som den 27 februari.

Luleå–Färjestad 1–3 (0–1, 1–0, 0–2)

SHL, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 0–1 (12.47) Jack Berglund (Oskar Steen, Axel Bergkvist).

Andra perioden: 1–1 (39.26) Filip Eriksson (Erik Gustafsson, Oskari Laaksonen).

Tredje perioden: 1–2 (46.43) Axel Bergkvist (Filip Roos, Viktor Lodin), 1–3 (59.05) Jack Berglund (Gabriel Carlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 1-0-4

Färjestad: 4-1-0