Färjestad avgjorde med fyra mål i tredje perioden

Seger för Färjestad med 7–2 mot Leksand

Joacim Olsson med två mål för Färjestad

Max Haglund matchvinnare för Färjestad

I två perioder hängde hemmalaget Leksand hyggligt med i matchen mot serieledande Färjestad. Men Färjestad öste på rejält i tredje perioden. Till slut blev det hela 2–7 (1–2, 1–1, 0–4) i matchen i U18 regional väst topp 6 herr.

Joacim Olsson tvåmålsskytt för Färjestad

Leksand tog ledningen i första perioden genom Pax Kleffner.

Därefter fixade Färjestads Melvin Johansson och Joacim Olsson att laget vände underläge till ledning med 1–2. Leksand kvitterade till 2–2 genom Hugo Altörn i början av andra perioden i andra perioden.

Färjestad gjorde 2–3 genom Max Haglund efter 13.49. Även i tredje perioden var Färjestad starkast och gick från 2–3 till 2–7 genom mål av Noel Rudin, Joacim Olsson, Vilgot Nygren och Simon Caspersen-Snilsberg och avgjorde matchen.

Lagens första möte för säsongen vann Färjestads BK med 4–1.

I nästa omgång har Leksand Örebro Hockey U18 borta i Behrn Arena, söndag 16 november 12.30. Färjestad spelar hemma mot Mora fredag 21 november 19.00.

Leksand–Färjestad 2–7 (1–2, 1–1, 0–4)

U18 regional väst topp 6 herr, Tegera Arena

Första perioden: 1–0 (6.47) Pax Kleffner (Rasmus Orenäs, Birk Martinsen), 1–1 (13.09) Melvin Johansson (Simon Näslund, Rasmus Röing), 1–2 (15.47) Joacim Olsson (Rasmus Röing, Tom Bjurman).

Andra perioden: 2–2 (25.34) Hugo Altörn (Lukas Lissel), 2–3 (33.49) Max Haglund (Simon Caspersen-Snilsberg, Philip Tollefsen).

Tredje perioden: 2–4 (48.56) Noel Rudin (Lukas Andersson), 2–5 (54.15) Joacim Olsson (Simon Näslund, Tom Bjurman), 2–6 (55.29) Vilgot Nygren (Karl Appelqvist), 2–7 (55.58) Simon Caspersen-Snilsberg (Karl Appelqvist, Robin Nilsson).

Nästa match:

Leksand: Örebro HK, borta, 16 november

Färjestad: Mora IK, hemma, 21 november