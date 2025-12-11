Falu J18 vann mot Avesta

Falu J18 vann med 6–4 mot Avesta

Cliff Forsberg matchvinnare för Falu J18

Avestas tredje raka förlust

Det blev Falu J18 som vann på hemmaplan efter underläge mot Avesta i U18 division 1 västra B herr. 6–4 (1–2, 3–1, 2–1) slutade matchen på torsdagen.

Borlänge Hockey 2 nästa för Falu J18

Avesta tog ledningen i första perioden genom Loui Thorén Hedblom.

Falu J18 gjorde 1–1 genom Hugo Liljeqvist efter 11.31.

Efter 16.44 i matchen gjorde Avesta 1–2 genom Victor Österberg.

Falu J18 gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 1–2 till ledning med 4–2.

Avesta reducerade dock till 4–3 genom Victor Österberg efter 12.03 av perioden.

9.48 in i tredje perioden slog Oliver Almkärr till framspelad av Victor Österberg och Felix Andersson och kvitterade.

11.48 in i perioden nätade Falu J18:s Cliff Forsberg på pass av Hugo Liljeqvist och Robin Åhnström och gav laget ledningen.

Efter 17.27 nätade Liam Renström framspelad av Elias Isaksson och ökade ledningen för Falu J18. 6–4-målet blev matchens sista.

Oliver Almkärr gjorde ett mål för Avesta och tre assist och Victor Österberg stod för fyra poäng, varav två mål.

För Falu J18 gör resultatet att laget nu ligger på femte plats i tabellen medan Avesta är på sjunde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Avesta BK med 4–2.

Söndag 14 december spelar Falu J18 borta mot Borlänge Hockey 2 12.00 och Avesta mot Orsa hemma 14.00 i Avestahallen.

Falu J18–Avesta 6–4 (1–2, 3–1, 2–1)

U18 division 1 västra B herr, Lugnets Ishall

Första perioden: 0–1 (10.29) Loui Thorén Hedblom (Victor Österberg, Oliver Almkärr), 1–1 (11.31) Hugo Liljeqvist (Robin Åhnström), 1–2 (16.44) Victor Österberg (Oliver Almkärr).

Andra perioden: 2–2 (20.23) Oliver Pernhall (Anton Sundberg, Elias Isaksson), 3–2 (23.57) Tim Andersson, 4–2 (31.39) Trulls Bjurström (Oliver Pernhall, Anton Sundberg), 4–3 (32.03) Victor Österberg (Oliver Almkärr, Loui Thorén Hedblom).

Tredje perioden: 4–4 (49.48) Oliver Almkärr (Victor Österberg, Felix Andersson), 5–4 (51.48) Cliff Forsberg (Hugo Liljeqvist, Robin Åhnström), 6–4 (57.27) Liam Renström (Elias Isaksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Falu J18: 3-0-2

Avesta: 2-0-3

Nästa match:

Falu J18: Borlänge HF 2, borta, 14 december 12.00

Avesta: Orsa IK, hemma, 14 december 14.00