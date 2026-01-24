Fabian Vernersson i form när Lycksele SK U18 vann mot Sunderby SK U18

Lycksele SK U18 vann med 6–4 mot Sunderby SK U18

Fabian Vernersson gjorde två mål för Lycksele SK U18

Wilmer Wännberg avgjorde för Lycksele SK U18

Hemmalaget Lycksele SK U18 tog hem de tre poängen efter seger mot Sunderby SK U18 i U18 division 1 norra A fortsättning herr. 6–4 (1–0, 2–2, 3–2) slutade lördagens match.

Fabian Vernersson tvåmålsskytt för Lycksele SK U18

Molle Munter gjorde 1–0 till Lycksele SK U18 efter nio minuters spel.

Lycksele SK U18 inledde andra perioden med att göra 2–0 genom Eliaz Stenvall Holmlund innan Sunderby SK U18 svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Douglas Vikman Lund för framspelad av Gabriel Hollberg efter 9.34.

I slutminuterna var det dock Lycksele SK U18 som tog greppet. Fabian Vernersson gjorde 3–2 efter 15.50, på pass av Bror Söder Jonsson och Joel Danielsson.

Lycksele SK U18 inledde tredje perioden med att göra 4–2 genom Bror Söder Jonsson innan Sunderby SK U18 svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Gabriel Hollberg för framspelad av Jacob Forsström och Simon Vesterberg efter 11.03.

I slutminuterna var det dock Lycksele SK U18 som punkterade matchen. Wilmer Wännberg gjorde 5–4 efter 19.39, innan Fabian Vernersson satte 6–4 16 sekunder kvar.

Lycksele SK U18:s Fabian Vernersson stod för två mål och två assists och Bror Söder Jonsson gjorde ett mål och två målgivande passningar. Gabriel Hollberg gjorde ett mål och spelade fram till två mål för Sunderby SK U18.

Lycksele SK U18 har nu tre poäng efter fyra spelade matcher medan Sunderby SK U18 har fyra poäng efter fem matcher.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Sunderby SK div 1 vunnit.

Nästa motstånd för Lycksele SK U18 är Kalix U18. Lagen möts lördag 31 januari 12.00 i Part Arena. Sunderby SK U18 tar sig an Brooklyn Tigers UHF U18 borta torsdag 29 januari 19.30.

Lycksele SK U18–Sunderby SK U18 6–4 (1–0, 2–2, 3–2)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Swoosh Arena

Första perioden: 1–0 (9.56) Molle Munter.

Andra perioden: 2–0 (21.17) Eliaz Stenvall Holmlund (Bror Söder Jonsson, Fabian Vernersson), 2–1 (22.57) Jacob Forsström (Gabriel Hollberg), 2–2 (29.34) Douglas Vikman Lund (Gabriel Hollberg), 3–2 (35.50) Fabian Vernersson (Bror Söder Jonsson, Joel Danielsson).

Tredje perioden: 4–2 (43.41) Bror Söder Jonsson (Vidar Högberg, Fabian Vernersson), 4–3 (44.38) William Lidhammar (Noel Larsson, Douglas Vikman Lund), 4–4 (51.03) Gabriel Hollberg (Jacob Forsström, Simon Vesterberg), 5–4 (59.39) Wilmer Wännberg (Vidar Högberg, Aaron Moberg), 6–4 (59.44) Fabian Vernersson (Wilmer Wännberg).

Nästa match:

Lycksele SK U18: Kalix HC, borta, 31 januari 12.00

Sunderby SK U18: Brooklyn Tigers UHF, borta, 29 januari 19.30