Eskilstuna Linden Hockey starkast – avgjorde i förlängningen mot Lidingö Vikings HC

Seger för Eskilstuna Linden Hockey med 7–6 efter förlängning

Matchen i U18 allettan östra fortsättningsserie mellan hemmalaget Eskilstuna Linden Hockey och gästande Lidingö Vikings HC var oavgjord vid full tid, 6–6. Först i förlängningen kom avgörandet, där hemmalaget spikade segerresultatet, 7–6 (3–1, 2–4, 1–1, 1–0).

Måns Dicksved spelade en avgörande roll för Eskilstuna Linden Hockey med det vinnande målet i förlängningen.

I lagens senaste möte såg det annorlunda ut, då vann Lidingö Vikings HC med hela 9–1.

Segern var Eskilstuna Linden Hockeys sjunde på de senaste åtta matcherna.

Zacharias Karlsson med två mål för Eskilstuna Linden Hockey

Eskilstuna Linden Hockey tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 4.54 genom Zacharias Karlsson och gick upp till 2–0. Lidingö Vikings HC kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Eskilstuna Linden Hockey dock ryckt åt sig ledningen med 3–1.

Lidingö Vikings HC förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 2–4 och ställningen efter två perioder var 5–5.

6.24 in i tredje perioden nätade Lidingö Vikings HC:s Victor Hansen på straff och gav laget ledningen. 6.49 in i perioden satte Jamie Andersson pucken framspelad av Eric Törnberg och Gabriel Carlsson och kvitterade.

Matchvinnare för hemmalaget Eskilstuna Linden Hockey 1.44 in i förlängningen blev Måns Dicksved med det avgörande förlängningsmålet.

Lidingö Vikings HC:s Aleksis Frelihs stod för tre poäng, varav ett mål och Viktor Sjöborg hade tre assists. Zacharias Karlsson gjorde två mål och totalt tre poäng för Eskilstuna Linden Hockey och Måns Dicksved gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Eskilstuna Linden Hockey–Lidingö Vikings HC 7–6 (3–1, 2–4, 1–1, 1–0)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Smehallen

Första perioden: 1–0 (4.54) Zacharias Karlsson (Måns Dicksved, Filip Ingman), 2–0 (9.37) Joel Vartiainen (Wilhelm Högback Norén, Eric Törnberg), 2–1 (15.12) William Otterud (Benjamin Herrmann), 3–1 (18.02) Simon Flodmark.

Andra perioden: 4–1 (21.45) Filip Ingman (Gabriel Carlsson, Joel Vartiainen), 4–2 (22.02) Ludvig Lagerwall (Aleksis Frelihs, Viktor Sjöborg), 4–3 (29.00) Elias Omberg (William Otterud), 5–3 (30.04) Zacharias Karlsson (Oscar Larsson, Måns Dicksved), 5–4 (31.09) Aleksis Frelihs (Viktor Sjöborg, Victor Hansen), 5–5 (37.50) Axel Brändstedt (Aleksis Frelihs, Viktor Sjöborg).

Tredje perioden: 5–6 (46.24) Victor Hansen, 6–6 (46.49) Jamie Andersson (Eric Törnberg, Gabriel Carlsson).

Förlängning: 7–6 (61.44) Måns Dicksved (Zacharias Karlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Eskilstuna Linden Hockey: 5-0-0

Lidingö Vikings HC: 3-2-0