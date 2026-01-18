Erkendal och Hallbom Dovemark nyckelspelare när Hammarby IF U18 vann mot Tullinge U18

Hammarby IF U18 vann med 5–3 mot Tullinge U18

Svante Hallbom Dovemark gjorde två mål för Hammarby IF U18

Love Erkendal avgjorde för Hammarby IF U18

Hammarby IF U18 vann i Ica Riksten Arena mot Tullinge U18 i U18 division 1 östra A fortsättningsserie på söndagen. Ställningen var lika i tredje perioden innan Love Erkendal gjorde 3–4 och Svante Hallbom Dovemark två minuter senare gjorde 3–5. Matchen slutade 3–5 (2–2, 1–1, 0–2).

Svante Hallbom Dovemark tvåmålsskytt för Hammarby IF U18

Hammarby IF U18 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt två minut.

Tullinge U18 reducerade och kvitterade till 2–2 genom två mål av Tintin Sandelius.

Efter 9.35 i andra perioden slog Sven-Lennon Urbano Hällgren till och gav Hammarby IF U18 ledningen. Tullinge U18:s Viggo Christensson gjorde 3–3 efter 11.39 på pass av Viktor Lång och Ludvig Georgsson.

17.57 in i tredje perioden nätade Hammarby IF U18:s Love Erkendal på pass av Sven-Lennon Urbano Hällgren och Pontus Elfström och gav laget ledningen. Laget punkterade matchen med ett 3–5-mål med 27 sekunder kvar att spela återigen genom Svante Hallbom Dovemark på pass av Lucas Mcgregor. 3–5-målet blev matchens sista.

Svante Hallbom Dovemark gjorde två mål för Hammarby IF U18 och spelade fram till ett mål.

Hammarby IF U18 vann senast lagen möttes med 3–2 i Ica Riksten Arena.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Hammarby IF vunnit.

Tisdag 20 januari 19.00 spelar Tullinge U18 borta mot Åker/Strängnäs HC. Hammarby IF U18 möter Järfälla HC borta i Kallhälls Ishall fredag 23 januari 19.00.

Tullinge U18–Hammarby IF U18 3–5 (2–2, 1–1, 0–2)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Ica Riksten Arena

Första perioden: 0–1 (6.46) Pontus Elfström (Svante Hallbom Dovemark, Alexander Nylander), 0–2 (8.24) Svante Hallbom Dovemark (Love Erkendal), 1–2 (13.07) Tintin Sandelius (Liam Bruvik, Viggo Christensson), 2–2 (14.34) Tintin Sandelius (Liam Bruvik).

Andra perioden: 2–3 (29.35) Sven-Lennon Urbano Hällgren, 3–3 (31.39) Viggo Christensson (Viktor Lång, Ludvig Georgsson).

Tredje perioden: 3–4 (57.57) Love Erkendal (Sven-Lennon Urbano Hällgren, Pontus Elfström), 3–5 (59.33) Svante Hallbom Dovemark (Lucas Mcgregor).

Nästa match:

Tullinge U18: Åker/Strängnäs HC, borta, 20 januari 19.00

Hammarby IF U18: Järfälla HC, borta, 23 januari 19.00