Enköping vann på bortaplan mot Vallentuna

Seger för Enköping med 4–1 mot Vallentuna

Elias Ivansson avgjorde för Enköping

Andra raka segern för Enköping

Enköping segrade på bortaplan i Vallentuna Ishall mot Vallentuna i hockeyettan norra. 1–4 (1–1, 0–1, 0–2) slutade matchen på fredagen.

Wings Arlanda nästa för Enköping

David Segh gjorde 1–0 till Vallentuna efter nio minuters spel med assist av William Wassberg och Edwin Nordin.

Enköping kvitterade till 1–1 efter 19.49 när Leon Okonkwo Prada slog till efter förarbete av Oliver Magnusson och Edvin Wiklund.

Enköping gjorde också 1–2 efter 16.59 i andra perioden när Elias Ivansson slog till på pass av Romeo Ekfeldt och Joshua Karlsson.

9.34 in i tredje perioden nätade Enköpings Gustav Eriksson framspelad av Tim Almgren och Lukas Carlsson och ökade ledningen.

Romeo Ekfeldt stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–4-mål med 1.42 kvar att spela efter pass från Axel Knudsen.

För tabellens utseende betyder det här att Vallentuna ligger på 18:e plats medan Enköping är på 17:e plats. Ett tapp för Vallentuna som låg på 14:e plats så sent som den 8 november.

Vallentuna tar sig an Borlänge i nästa match borta söndag 7 december 16.00. Enköping möter Wings Arlanda borta onsdag 10 december 19.00.

Vallentuna–Enköping 1–4 (1–1, 0–1, 0–2)

Hockeyettan norra, Vallentuna Ishall

Första perioden: 1–0 (9.50) David Segh (William Wassberg, Edwin Nordin), 1–1 (19.49) Leon Okonkwo Prada (Oliver Magnusson, Edvin Wiklund).

Andra perioden: 1–2 (36.59) Elias Ivansson (Romeo Ekfeldt, Joshua Karlsson).

Tredje perioden: 1–3 (49.34) Gustav Eriksson (Tim Almgren, Lukas Carlsson), 1–4 (58.18) Romeo Ekfeldt (Axel Knudsen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vallentuna: 0-1-4

Enköping: 2-0-3

Nästa match:

Vallentuna: Borlänge HF, borta, 7 december

Enköping: Wings HC Arlanda, borta, 10 december