Emil Stenberg het när IFK Tumba IK 2 besegrade Åker/Strängnäs HC

IFK Tumba IK 2-seger med 5–2 mot Åker/Strängnäs HC

IFK Tumba IK 2:s femte seger på de senaste sex matcherna

Emil Stenberg tvåmålsskytt för IFK Tumba IK 2

Bortalaget IFK Tumba IK 2 tog hem de tre poängen efter seger mot Åker/Strängnäs HC i U18 division 1 östra C herr. 2–5 (1–2, 1–2, 0–1) slutade matchen på torsdagen.

Segern var IFK Tumba IK 2:s femte på de senaste sex matcherna.

Jonathan Bergquist gjorde matchvinnande målet

IFK Tumba IK 2 tog ledningen i första perioden genom Emil Stenberg.

Åker/Strängnäs HC kvitterade till 1–1 genom Anton Gustafsson efter 9.11.

Efter 19.28 i matchen gjorde IFK Tumba IK 2 1–2 genom Emil Stenberg som gjorde sitt andra mål.

Åker/Strängnäs HC kvitterade till 2–2 genom Oskar Karlsson i början av andra perioden i andra perioden.

IFK Tumba IK 2 gjorde dock två mål och gick från 2–2 till 2–4, målen av Jonathan Bergquist och Alexander Roos.

1.15 in i tredje perioden slog Gabriel Constantinescu till och ökade ledningen.

IFK Tumba IK 2:s Gabriel Constantinescu stod för tre poäng, varav ett mål.

U18 division 1 östra C herr är nu färdigspelad. Åker/Strängnäs HC slutar på femte plats och IFK Tumba IK 2 på fjärde plats.

När lagen möttes senast vann IFK Tumba IK 2 med 4–2.

Åker/Strängnäs HC–IFK Tumba IK 2 2–5 (1–2, 1–2, 0–1)

U18 division 1 östra C herr, Åkers Ishall

Första perioden: 0–1 (8.52) Emil Stenberg, 1–1 (9.11) Anton Gustafsson (Hampus Lidholm, Jack Sandwall), 1–2 (19.28) Emil Stenberg (Alexander Roos, Felix Graan).

Andra perioden: 2–2 (22.43) Oskar Karlsson (Gösta Wallin, Hampus Lidholm), 2–3 (26.11) Jonathan Bergquist (Gabriel Constantinescu), 2–4 (34.21) Alexander Roos (Melvin Gustafsson, Gabriel Constantinescu).

Tredje perioden: 2–5 (41.15) Gabriel Constantinescu.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Åker/Strängnäs HC: 1-0-4

IFK Tumba IK 2: 4-1-0