Emil Johansson i form när Brooklyn Tigers UHF U18 vann mot Kiruna IF U18

Brooklyn Tigers UHF U18 vann med 4–1 mot Kiruna IF U18

Emil Johansson tvåmålsskytt för Brooklyn Tigers UHF U18

Andra raka segern för Brooklyn Tigers UHF U18

Hemmalaget Brooklyn Tigers UHF U18 tog hem de tre poängen efter seger mot Kiruna IF U18 i U18 division 1 norra A fortsättning herr. 4–1 (0–0, 2–0, 2–1) slutade matchen på lördagen.

Brooklyn Tigers UHF U18:s Emil Johansson tvåmålsskytt

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

1.40 in i andra perioden gjorde Brooklyn Tigers UHF U18 1–0 genom Kevin Latvala. Efter 18.24 i andra perioden nätade Emil Johansson framspelad av Ludvig Landström och gjorde 2–0.

Brooklyn Tigers UHF U18 gjorde två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 2–0 till 4–0, målen av Elis Lundborg och Emil Johansson, vilket avgjorde matchen.

Oskar Törmä reducerade förvisso men närmare än 4–1 kom inte Kiruna IF U18. Brooklyn Tigers UHF U18 tog därmed en säker seger.

När lagen senast möttes blev det seger för Kiruna IF U18 med 4–1.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Brooklyn Tigers UHF U18 tar sig an Brooklyn Tigers HF U18 i nästa match borta onsdag 28 januari 19.30. Kiruna IF U18 möter Brooklyn Tigers HF U18 borta söndag 25 januari 15.00.

Brooklyn Tigers UHF U18–Kiruna IF U18 4–1 (0–0, 2–0, 2–1)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Sunderby Ishall

Andra perioden: 1–0 (21.40) Kevin Latvala, 2–0 (38.24) Emil Johansson (Ludvig Landström).

Tredje perioden: 3–0 (41.24) Elis Lundborg (Kevin Latvala), 4–0 (42.23) Emil Johansson (Lowe Englund), 4–1 (45.56) Oskar Törmä (Hugo Karlström).

Nästa match:

Brooklyn Tigers UHF U18: Brooklyn Tigers HF, borta, 28 januari 19.30

Kiruna IF U18: Brooklyn Tigers HF, borta, 25 januari 15.00