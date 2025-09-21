Emil Forslund tvåmålsskytt när Huddinge IK vann mot Brinken

Huddinge IK vann med 4–3 mot Brinken

Huddinge IK:s Emil Forslund tvåmålsskytt

Salim Ismailov avgjorde för Huddinge IK

Det blev Huddinge IK som vann matchen borta mot Brinken i U18 regional öst herr på söndagen. 3–4 (1–2, 1–1, 1–1) slutade matchen.

Emil Forslund med två mål för Huddinge IK

Huddinge IK startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Emil Forslund innan Brinken svarade och gjorde 2–1 genom Ivan Litvinsson. Huddinge IK utökade ledningen igen genom Lukas Hammargren efter 9.49 i andra perioden.

Brinken reducerade dock till 2–3 genom Hugo Friberg efter 11.16 av perioden. Brinken kvitterade också till 3–3 genom Alexander Verhoof i början av tredje perioden i tredje perioden.

Huddinge IK kunde dock avgöra till 3–4 med 5.17 kvar av matchen genom Salim Ismailov.

För hemmalaget betyder resultatet nionde plats i tabellen. Huddinge IK är på tredje plats.

Torsdag 25 september spelar Brinken borta mot SDE 20.10 och Huddinge IK mot AIK hemma 19.40 i Björkängshallen.

Brinken–Huddinge IK 3–4 (1–2, 1–1, 1–1)

U18 regional öst herr, Lejonhallen

Första perioden: 0–1 (2.35) Emil Forslund (Anton Skoog Sjölund), 0–2 (5.09) Emil Forslund (Salim Ismailov, Hugo Christersson), 1–2 (15.26) Ivan Litvinsson (Hugo Friberg).

Andra perioden: 1–3 (29.49) Lukas Hammargren, 2–3 (31.16) Hugo Friberg (Ivan Litvinsson, Artis Duklavs).

Tredje perioden: 3–3 (42.28) Alexander Verhoof (Daniel Grypishyn), 3–4 (54.43) Salim Ismailov (Elias Fredriksson).

Nästa match:

Brinken: SDE HF, borta, 25 september

Huddinge IK: AIK, hemma, 25 september