Elliot Fjellman het när Hanhals J18 besegrade Grästorp/Sörhaga Alingsås

Hanhals J18 vann med 4–3 mot Grästorp/Sörhaga Alingsås

Elliot Fjellman med två mål för Hanhals J18

Karl Rehnström matchvinnare för Hanhals J18

Hemmalaget Hanhals J18 tog hem de tre poängen efter seger mot Grästorp/Sörhaga Alingsås i U18 division 1 syd A vår. 4–3 (2–1, 2–2, 0–0) slutade söndagens match.

Elliot Fjellman tvåmålsskytt för Hanhals J18

Hanhals J18 tog ledningen i första perioden genom Jonathan Ringgren.

Grästorp/Sörhaga Alingsås kvitterade till 1–1 genom Thor Andersson efter 11.50.

Hanhals J18 gjorde 2–1 genom Elliot Fjellman efter 19.37 i matchen.

Hanhals J18 gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 2–1 till 4–1, målen av Elliot Fjellman och Karl Rehnström. Det rycket avgjorde matchen.

Helge Karlsson och John Andersson reducerade två gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 4–3 kom inte Grästorp/Sörhaga Alingsås.

Tredje perioden blev mållös och Hanhals J18 höll i sin 4–3-ledning och vann.

Hanhals J18 tog hem lagens senaste möte med 9–0 i Åse & Viste Arena.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Hanhals IF vunnit.

Hanhals J18 tar sig an Hisingen i nästa match borta torsdag 22 januari 19.40. Grästorp/Sörhaga Alingsås möter samma dag 19.30 Bäcken hemma.

Hanhals J18–Grästorp/Sörhaga Alingsås 4–3 (2–1, 2–2, 0–0)

U18 division 1 syd A vår, Kungsbacka Ishall

Första perioden: 1–0 (9.38) Jonathan Ringgren (Linus Krook), 1–1 (11.50) Thor Andersson (Helge Karlsson), 2–1 (19.37) Elliot Fjellman (Ludwig Bonander, William Wennergrund).

Andra perioden: 3–1 (30.52) Elliot Fjellman (Jonathan Ringgren, Ludwig Bonander), 4–1 (34.32) Karl Rehnström (Emil Löfgren, Algot Andersson), 4–2 (37.43) Helge Karlsson (John Andersson, Elvin Berndtson), 4–3 (38.57) John Andersson.

Nästa match:

Hanhals J18: Hisingens IK, borta, 22 januari 19.40

Grästorp/Sörhaga Alingsås: Bäcken HC, hemma, 22 januari 19.30