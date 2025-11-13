Elisson och Larsson avgjorde när Troja-Ljungby U18 slog Oskarshamn

Troja-Ljungby U18-seger med 2–1 mot Oskarshamn

Adam Larsson matchvinnare för Troja-Ljungby U18

Andra raka segern för Troja-Ljungby U18

Troja-Ljungby U18 tog till slut hem segern mot Oskarshamn i matchen i Be-Ge Hockey Center på torsdagen. Matchen i U18 regional syd fortsättning herr slutade 1–2 (0–0, 1–2, 0–0).

I och med detta har Oskarshamn fyra förluster i rad.

Oskarshamn–Troja-Ljungby U18 – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0. Troja-Ljungby U18 gjorde 0–1 genom Valter Elisson efter 41 sekunder i andra perioden.

Oskarshamn kvitterade till 1–1 genom Richárd Orgoványi efter 9.15 av perioden.

Troja-Ljungby U18 gjorde dock 1–2 genom Adam Larsson efter 19.36 och avgjorde matchen. Tredje perioden blev även den mållös och Troja-Ljungby U18 höll i sin 2–1-ledning och vann.

Det här var Oskarshamns andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Troja-Ljungby U18:s andra uddamålsseger.

Oskarshamn har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter fyra spelade matcher. Troja-Ljungby U18 har nio poäng.

Lagens första möte för säsongen vann IK Oskarshamn med 4–2.

Nästa motstånd för Oskarshamn är Karlskrona. Lagen möts söndag 16 november 13.00 i NKT Arena. Troja-Ljungby U18 tar sig an Olofström hemma torsdag 20 november 19.00.

Oskarshamn–Troja-Ljungby U18 1–2 (0–0, 1–2, 0–0)

U18 regional syd fortsättning herr, Be-Ge Hockey Center

Andra perioden: 0–1 (20.41) Valter Elisson (Gustav Ekstrand), 1–1 (29.15) Richárd Orgoványi (Casper Bjering Dahlén, Dante Olheden), 1–2 (39.36) Adam Larsson (Truls Estenstad, Valter Elisson).

Nästa match:

Oskarshamn: Karlskrona HK, borta, 16 november

Troja-Ljungby U18: Olofströms IK, hemma, 20 november