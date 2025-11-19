Ekmark och Lindén avgjorde när Kalmar slog SSK

Kalmar-seger med 2–1 mot SSK

Jesper Lindén matchvinnare för Kalmar

Fjärde raka förlusten för SSK

Kalmar tog till slut hem segern mot SSK i matchen i Hatstore Arena på onsdagen. Matchen i hockeyallsvenskan slutade 2–1 (1–0, 1–0, 0–1).

Resultatet innebär att SSK nu har fyra förluster i rad.

Kalmar–SSK – mål för mål

Kalmar gjorde 1–0 efter 17 minuters spel. Efter 2.38 i andra perioden slog Jesper Lindén till och gjorde 2–0. 9.17 in i tredje perioden nätade SSK:s Karl Sterner på pass av Albin Carlson och William Wiå och reducerade. Men mer än så orkade SSK inte med.

Det här var Kalmars fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också SSK:s sjätte uddamålsförlust.

Det här betyder att Kalmar är kvar på tredje plats och SSK stannar på 13:e plats, i serien.

Nästa motstånd för Kalmar är Oskarshamn. SSK tar sig an Almtuna hemma. Båda matcherna spelas fredag 21 november 19.00.

Kalmar–SSK 2–1 (1–0, 1–0, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Hatstore Arena

Första perioden: 1–0 (17.31) Elliot Ekmark (Eddie Levin, Peter Diliberatore).

Andra perioden: 2–0 (22.38) Jesper Lindén.

Tredje perioden: 2–1 (49.17) Karl Sterner (Albin Carlson, William Wiå).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalmar: 3-0-2

SSK: 1-0-4

Nästa match:

Kalmar: IK Oskarshamn, borta, 21 november

SSK: Almtuna IS, hemma, 21 november