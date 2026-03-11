Efterlängtad seger för Timrå IK U18 – steg åt rätt håll mot Östersunds IK U18

Timrå IK U18 segrade – 5–4 efter förlängning

Alvin Svanlund med tre mål för Timrå IK U18

Nionde raka förlusten för Östersunds IK U18

Timrå IK U18 har haft en tuff period med fem raka förluster i U18 Nationell norra. Men hemma mot Östersunds IK U18 bröts den sviten. Det blev 5–4 (2–0, 0–2, 2–2, 1–0) efter förlängning i matchen i SCA Arena.

– Starkt av gruppen att bryta tillbaka matchen både en och två gånger. Vi är det bättre laget men det har vi varit förr. Idag hittar vi ett sätt att vinna och det är jag mest glad över, kommenterade Timrå IK U18:s tränare Martin Nilsson.

Alvin Svanlund slog till efter bara 16 sekunder i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 5–4-mål.

Alvin Svanlund gjorde tre mål för Timrå IK U18

Sixten Randefalk gav Timrå IK U18 ledningen efter 16 minuters spel på passning från Manfred Wennerberg och Alvin Svanlund. Laget ökade ledningen till 2–0 efter 16.47 när Sixten Randefalk på nytt hittade rätt efter förarbete av Adrian Svensson och Arvid Cleve.

Efter 12.41 i andra perioden slog Sverre Øverli Larsen till på pass av Neo Kristofersson och Edvin Bertils och reducerade åt Östersunds IK U18. James Strandberg gjorde dessutom 2–2 efter 14.53 framspelad av Sigge Forsell och Max Hansson.

Efter 10.49 i tredje perioden gjorde Östersunds IK U18 2–3 genom Sigge Forsell.

Alvin Svanlund såg till att Timrå IK U18 vände till ledning med 4–3 med två raka mål.

Östersunds IK U18 kvitterade till 4–4 genom Neo Bergman i tredje perioden. Målet kom med 1.03 kvar att spela.

I förlängningen tog det 16 sekunder innan Timrå IK U18 avgjorde till 5–4. Stor matchhjälte blev Alvin Svanlund.

Alvin Svanlund gjorde tre mål för Timrå IK U18 och ett målgivande pass.

Timrå IK U18 har en seger och fyra förluster och 12–22 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Östersunds IK U18 har fem förluster och 12–27 i målskillnad.

Med två omgångar kvar är Timrå IK U18 på elfte plats i tabellen medan Östersunds IK U18 är på tolfte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Lördag 14 mars möter Timrå IK U18 Leksand borta 17.00 och Östersunds IK U18 möter Mora borta 15.00.

Timrå IK U18–Östersunds IK U18 5–4 (2–0, 0–2, 2–2, 1–0)

U18 Nationell norra, SCA Arena

Första perioden: 1–0 (16.33) Sixten Randefalk (Manfred Wennerberg, Alvin Svanlund), 2–0 (16.47) Sixten Randefalk (Adrian Svensson, Arvid Cleve).

Andra perioden: 2–1 (32.41) Sverre Øverli Larsen (Neo Kristofersson, Edvin Bertils), 2–2 (34.53) James Strandberg (Sigge Forsell, Max Hansson).

Tredje perioden: 2–3 (50.49) Sigge Forsell (Aldin Huzejrovic), 3–3 (56.23) Alvin Svanlund (Arvid Cleve, Elton Sandman), 4–3 (57.03) Alvin Svanlund (Albin Klar, Isac Eriksson), 4–4 (58.57) Neo Bergman (Ted Forss, Melvin Svedén).

Förlängning: 5–4 (60.16) Alvin Svanlund.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå IK U18: 1-2-2

Östersunds IK U18: 0-1-4

Nästa match:

Timrå IK U18: Leksands IF, borta, 14 mars 17.00

Östersunds IK U18: Mora IK, borta, 14 mars 15.00