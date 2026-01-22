Efterlängtad seger för Seattle – steg åt rätt håll mot NY Islanders

Seattle har haft en tuff period med fyra raka förluster i NHL. Men hemma mot NY Islanders bröts den tuffa sviten. Det blev 4–1 (1–1, 2–0, 1–0) i matchen i Climate Pledge Arena.

Gästande NY Islanders började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 2.38 slog Anthony Duclair till framspelad av Calum Ritchie och Mathew Barzal. Efter 10.40 kvitterade Seattle när Matthew Beniers fick träff efter pass från Vince Dunn och Jared Mccann.

Seattle gjorde också 2–1 efter 13.37 i andra perioden när Vince Dunn fick träff framspelad av Ryan Winterton och Ben Meyers. Kaapo Kakko gjorde dessutom 3–1 efter 16.28 på pass av Jaden Schwartz och Vince Dunn.

16.32 in i tredje perioden fick Jared Mccann utdelning på pass av Brandon Montour och Philipp Grubauer och ökade ledningen.

Vince Dunn gjorde ett mål för Seattle och två målgivande passningar.

Seattle har en seger och fyra förluster och 14–20 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan NY Islanders har två vinster och tre förluster och 12–16 i målskillnad.

För Seattle gör resultatet att laget nu ligger på fjärde plats i tabellen medan NY Islanders är på tredje plats.

Lagens första möte för säsongen vann NY Islanders med 1–0 efter avgörande på straffar.

Lördag 24 januari möter Seattle Anaheim Ducks hemma 04.00 och NY Islanders möter Buffalo hemma 19.00.

Seattle–NY Islanders 4–1 (1–1, 2–0, 1–0)

NHL, Climate Pledge Arena

Första perioden: 0–1 (2.38) Anthony Duclair (Calum Ritchie, Mathew Barzal), 1–1 (10.40) Matthew Beniers (Vince Dunn, Jared Mccann).

Andra perioden: 2–1 (33.37) Vince Dunn (Ryan Winterton, Ben Meyers), 3–1 (36.28) Kaapo Kakko (Jaden Schwartz, Vince Dunn).

Tredje perioden: 4–1 (56.32) Jared Mccann (Brandon Montour, Philipp Grubauer).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Seattle: 1-1-3

NY Islanders: 2-0-3

Nästa match:

Seattle: Anaheim Ducks, hemma, 24 januari 04.00

NY Islanders: Buffalo Sabres, hemma, 24 januari 19.00