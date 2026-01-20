Efterlängtad seger för Mighty Ravens – steg åt rätt håll mot Mjölby

Mighty Ravens vann med 4–2 mot Mjölby

Mighty Ravens har haft en tung period med fyra förluster i rad i U20 Div 1 B syd vår herr. Men borta mot Mjölby bröts den sviten. Det blev 2–4 (0–1, 1–2, 1–1) i matchen i ProTrain Arena.

Mighty Ravens tog ledningen efter sex minuters spel genom Arvid Benegård Sjösten efter pass från Liam Lindqvist och Luca Raffelsberger.

Mjölby kvitterade till 1–1 genom Anton Nyqvist i början av andra perioden i andra perioden.

Mighty Ravens gjorde dock två snabba mål tidigt och gick från 1–1 till 1–3, målen av Gergö Kotán och Gustav Ström.

12.31 in i tredje perioden nätade Mjölbys Oskar Tevell framspelad av Noel Eriksson och Olle Appelqvist och reducerade. Men mer än så orkade Mjölby inte med. Mighty Ravens punkterade matchen med ett 2–4-mål med 1.49 kvar att spela genom Luca Raffelsberger på passning från Filip Fredriksson. 2–4-målet blev matchens sista.

Mjölby har två vinster och tre förluster och 25–20 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mighty Ravens har en vinst och fyra förluster och 12–40 i målskillnad.

Det här betyder att Mjölby är kvar på fjärde plats och Mighty Ravens stannar på sjätte plats, i serien.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Mjölby HC vunnit.

I nästa match möter Mjölby Ulricehamns IF/Nittorps IK hemma på lördag 24 januari 12.00. Mighty Ravens möter Guts/Valdemarsvik tisdag 3 februari 19.00 borta.

Mjölby–Mighty Ravens 2–4 (0–1, 1–2, 1–1)

U20 Div 1 B syd vår herr, ProTrain Arena

Första perioden: 0–1 (6.32) Arvid Benegård Sjösten (Liam Lindqvist, Luca Raffelsberger).

Andra perioden: 1–1 (20.51) Anton Nyqvist, 1–2 (24.31) Gergö Kotán (Isac Tolf, Kevin Blomquist), 1–3 (25.45) Gustav Ström (Gergö Kotán).

Tredje perioden: 2–3 (52.31) Oskar Tevell (Noel Eriksson, Olle Appelqvist), 2–4 (58.11) Luca Raffelsberger (Filip Fredriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mjölby: 2-0-3

Mighty Ravens: 1-0-4

Nästa match:

Mjölby: Ulricehamns IF/Nittorps IK, hemma, 24 januari 12.00

Mighty Ravens: IK Guts/Valdemarsviks IF, borta, 3 februari 19.00