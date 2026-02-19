Efterlängtad seger för Leksand – bröt förlustsviten mot Skellefteå AIK

Leksand vann med 2–1 efter förlängning

Tinus Luc Koblar avgjorde för Leksand

Leksands tionde seger

Det har varit en tung period med fyra förluster i rad för Leksand i SHL. Men borta mot Skellefteå AIK bröts den tunga sviten. Det blev 1–2 (1–0, 0–0, 0–1, 0–1) efter förlängning i matchen i Skellefteå Kraft Arena.

Tinus Luc Koblar stod för Leksands avgörande mål 2.18 in i förlängningen.

Örebro Hockey nästa för Leksand

Skellefteå AIK började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 1.30 slog Lars Bryggman till med assist av Jonathan Johnson och Jonathan Pudas.

Andra perioden blev mållös.

Leksand kvitterade till 1–1 med 21 sekunder kvar att spela genom Michael Lindqvist på pass av Oskar Lang och Olle Strandell.

Stor matchhjälte för Leksand 2.18 in i förlängningen blev Tinus Luc Koblar med det avgörande förlängningsmålet.

Resultatet innebär att Skellefteå AIK ligger kvar på andra plats och Leksand sist, på 14:e plats i tabellen.

Skellefteå AIK möter Färjestad i nästa match hemma lördag 21 februari 18.00. Leksand möter samma dag Örebro Hockey hemma.

Skellefteå AIK–Leksand 1–2 (1–0, 0–0, 0–1, 0–1)

SHL, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (1.30) Lars Bryggman (Jonathan Johnson, Jonathan Pudas).

Tredje perioden: 1–1 (59.39) Michael Lindqvist (Oskar Lang, Olle Strandell).

Förlängning: 1–2 (62.18) Tinus Luc Koblar (Gabriel Fortier).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK: 4-1-0

Leksand: 1-0-4

Nästa match:

Skellefteå AIK: Färjestads BK, hemma, 21 februari 18.00

Leksand: Örebro HK, hemma, 21 februari 18.00