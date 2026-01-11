Efterlängtad seger för Kiruna – steg åt rätt håll mot Clemensnäs

Kiruna-seger med 1–0 mot Clemensnäs

Sebastian Kauppila matchvinnare för Kiruna

Tredje förlusten i följd för Clemensnäs

Kiruna har haft en tuff period med sex raka förluster i hockeyettan norra. Men borta mot Clemensnäs bröts den sviten. Det blev 0–1 (0–0, 0–0, 0–1) i matchen i Kopparhallen.

Clemensnäs huvudtränare Kim Lundgren tyckte till om matchen:

– Ännu en otroligt tuff förlust, försvar mässigt har vi hittat en bra stabilitet så där är vi bara tyvärr som hela säsongen så tar vi vara på målchanserna vi skapar!

Segermålet för Kiruna stod Sebastian Kauppila för 4.29 in i slutperioden.

Lindlöven nästa för Kiruna

Båda lagen har nu en vinst och fyra förluster på de senaste fem matcherna, Clemensnäs med 9–15 och Kiruna med 8–20 i målskillnad.

Kiruna ligger på 15:e plats i tabellen efter matchen medan Clemensnäs är på 20:e och sista plats.

I nästa match möter Clemensnäs Piteå borta på onsdag 14 januari 19.00. Kiruna möter Lindlöven lördag 17 januari 16.00 hemma.

Clemensnäs–Kiruna 0–1 (0–0, 0–0, 0–1)

Hockeyettan norra, Kopparhallen

Tredje perioden: 0–1 (44.29) Sebastian Kauppila (Liam Nilsson, Hampus Hagström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs: 1-0-4

Kiruna: 1-1-3

Nästa match:

Clemensnäs: Piteå HC, borta, 14 januari 19.00

Kiruna: Lindlövens IF, hemma, 17 januari 16.00