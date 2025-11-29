Efterlängtad seger för Kiruna – bröt förlustsviten mot Wings Arlanda

Kiruna-seger med 5–1 mot Wings Arlanda

Ludvig Warg tvåmålsskytt för Kiruna

Tomi Mäntynen matchvinnare för Kiruna

Kiruna har haft en tuff period med fem raka förluster i hockeyettan norra. Men hemma mot Wings Arlanda bröts den tunga sviten. Det blev 5–1 (2–0, 1–1, 2–0) i matchen i Lombiahallen.

Kiruna startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 2.07 slog Ebbe Dahlen till framspelad av William Angeli.

Laget ökade också ledningen till 2–0 efter 6.45 när Tomi Mäntynen hittade rätt efter pass från Sebastian Kauppila och Ludvig Warg.

Wings Arlanda reducerade till 2–1 redan efter efter 57 sekunder i andra perioden genom Oscar Sarhus efter förarbete från Didrik Lif och William Gustavsson.

Efter 8.03 i andra perioden nätade Ludvig Warg på pass av Melvin Råman och Willy Halmkrona och gjorde 3–1.

3.57 in i tredje perioden slog Robert Ossipov till framspelad av Tomi Mäntynen och ökade ledningen.

Kiruna avslutade matchen med sitt 5–1-mål med 1.59 kvar att spela återigen genom Ludvig Warg efter förarbete av Tomi Mäntynen och Robert Ossipov.

Tomi Mäntynen gjorde ett mål för Kiruna och två målgivande passningar och Ludvig Warg stod för två mål och ett assist.

Söndag 30 november 15.00 möter Kiruna Väsby IK HK hemma i Lombiahallen medan Wings Arlanda spelar borta mot Kalix.

Kiruna–Wings Arlanda 5–1 (2–0, 1–1, 2–0)

Hockeyettan norra, Lombiahallen

Första perioden: 1–0 (2.07) Ebbe Dahlen (William Angeli), 2–0 (6.45) Tomi Mäntynen (Sebastian Kauppila, Ludvig Warg).

Andra perioden: 2–1 (20.57) Oscar Sarhus (Didrik Lif, William Gustavsson), 3–1 (28.03) Ludvig Warg (Melvin Råman, Willy Halmkrona).

Tredje perioden: 4–1 (43.57) Robert Ossipov (Tomi Mäntynen), 5–1 (58.01) Ludvig Warg (Tomi Mäntynen, Robert Ossipov).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kiruna: 1-2-2

Wings Arlanda: 0-1-4

Nästa match:

Kiruna: Väsby IK HK, hemma, 30 november

Wings Arlanda: Kalix HC, borta, 30 november