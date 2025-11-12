Efterlängtad seger för Columbus – bröt förlustsviten mot Seattle

Columbus segrade – 2–1 efter straffar

Andra förlusten i rad för Seattle

Seger nummer 8 för Columbus

Columbus har haft en tung period med fyra förluster i rad i NHL. Men borta mot Seattle bröts den tunga sviten. Det blev 1–2 (1–0, 0–1, 0–0, 0–0, 0–1) efter straffar i matchen i Climate Pledge Arena.

Edmonton nästa för Columbus

Ryan Winterton gjorde 1–0 till Seattle efter 16.43 på pass av Ben Meyers och Jamie Oleksiak. Efter 18.22 i andra perioden nätade Adam Fantilli på pass av Kirill Martjenko och Sean Monahan och kvitterade för Columbus. Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning. Laget tog ledningen efter 5.00.

Det här var Seattles sjätte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Columbus femte uddamålsseger.

I tabellen innebär det här att Seattle nu ligger på fjärde plats. Columbus är på åttonde och sista plats.

Lagen möts på nytt i Nationwide Arena den 21 mars.

Fredag 14 november spelar Seattle hemma mot Winnipeg 04.00 och Columbus mot Edmonton hemma 01.30 i Nationwide Arena.

Seattle–Columbus 1–2 (1–0, 0–1, 0–0, 0–0, 0–1)

NHL, Climate Pledge Arena

Första perioden: 1–0 (16.43) Ryan Winterton (Ben Meyers, Jamie Oleksiak).

Andra perioden: 1–1 (38.22) Adam Fantilli (Kirill Martjenko, Sean Monahan).

Straffar:.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Seattle: 2-1-2

Columbus: 1-1-3

Nästa match:

Seattle: Winnipeg Jets, hemma, 14 november

Columbus: Edmonton Oilers, hemma, 14 november