Efter sju förluster i rad – äntligen är sviten bruten för Järna

Järna vann med 4–2 mot Vallentuna

Marcus Söderman matchvinnare för Järna

Andra raka nederlaget för Vallentuna

Matchen mellan Järna och Vallentuna i Järna Ishall slutade 4–2 (1–2, 1–0, 2–0). Ett skönt trendbrott för Järna. Laget hade före söndagens hemmamatch sju förluster i rad i U18 allettan östra herr.

– Skönt att äntligen få till en trepoängare efter bra kämpainsats från hela laget över 60 minuter. Vi hamnar tidigt i tvåmålsunderläge, men ger inte upp utan krigar på hela matchen igenom. Lite lättare att gå till träningen i morgon och så bygger vi vidare på detta mot Enköping på torsdag, kommenterade Järnas lagledare Tom Carlsson efter matchen.

Enköping nästa för Järna

Vallentuna startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Elias Talipov och Elton Cegrell innan Järna svarade och gjorde 2–1 genom Isac Ljungcrantz.

Efter 18.10 i andra perioden slog Linus Salkia till framspelad av Andreas Tingshagen och kvitterade för Järna.

4.30 in i tredje perioden satte Marcus Söderman pucken på pass av Elias Skog och gav laget ledningen.

Edvin Blixt stod för målet när Järna punkterade matchen med ett 4–2-mål med 1.25 kvar att spela. Därmed hade Järna vänt matchen.

Med fyra omgångar kvar är Järna på elfte plats i tabellen medan Vallentuna är på tionde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Vallentuna Hockey med 6–5.

I nästa match möter Järna Enköping borta och Vallentuna möter Väsby hemma. Båda matcherna spelas torsdag 4 december 19.40.

Järna–Vallentuna 4–2 (1–2, 1–0, 2–0)

U18 allettan östra herr, Järna Ishall

Första perioden: 0–1 (10.01) Elias Talipov (Alvin Ferm, Henry Bremås), 0–2 (11.05) Elton Cegrell (Alvin Alexandersson, Ludvig Traugott), 1–2 (18.19) Isac Ljungcrantz (Edvin Blixt).

Andra perioden: 2–2 (38.10) Linus Salkia (Andreas Tingshagen).

Tredje perioden: 3–2 (44.30) Marcus Söderman (Elias Skog), 4–2 (58.35) Edvin Blixt.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järna: 1-0-4

Vallentuna: 1-0-4

Nästa match:

Järna: Enköpings SK HK, borta, 4 december

Vallentuna: Väsby IK HK, hemma, 4 december