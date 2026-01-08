Efter sex förluster i rad – äntligen är sviten bruten för Dallas

Dallas vann med 4–1 mot Washington

Sam Steel avgjorde för Dallas

Alex Ovetjkin gjorde målet för Washington

Matchen mellan Washington och Dallas i Capital One Arena slutade 1–4 (0–1, 0–1, 1–2). Ett skönt trendbrott för Dallas. Laget hade före torsdagens bortamatch sex förluster i rad i NHL.

San Jose nästa för Dallas

Dallas startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 3.06 slog Radek Faksa till efter pass från Esa Lindell.

Efter 2.37 i andra perioden nätade Sam Steel på pass av Thomas Harley och Matt Duchene och gjorde 0–2.

Dallas ökade ledningen till 0–3 genom Wyatt Johnston efter 13.29 i tredje perioden.

Washington reducerade dock till 1–3 genom Alex Ovetjkin när bara tre minuter återstod att spela och skapade spänning i slutet av matchen.

Dallas kunde dock avgöra till 1–4 med 19 sekunder kvar av matchen genom Roope Hintz.

Washington har två vinster och tre förluster och 19–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Dallas har en vinst och fyra förluster och 14–19 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Dallas med 1–0.

I nästa match, lördag 10 januari möter Washington Chicago borta i United Center 02.00 medan Dallas spelar borta mot San Jose 22.00.

Washington–Dallas 1–4 (0–1, 0–1, 1–2)

NHL, Capital One Arena

Första perioden: 0–1 (3.06) Radek Faksa (Esa Lindell).

Andra perioden: 0–2 (22.37) Sam Steel (Thomas Harley, Matt Duchene).

Tredje perioden: 0–3 (53.29) Wyatt Johnston (Sam Steel), 1–3 (57.41) Alex Ovetjkin (John Carlson, Jakob Chychrun), 1–4 (59.41) Roope Hintz.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Washington: 2-1-2

Dallas: 1-1-3

Nästa match:

Washington: Chicago Blackhawks, borta, 10 januari 02.00

Dallas: San Jose Sharks, borta, 10 januari 22.00