Efter sex förluster i rad – äntligen är sviten bruten för Dallas
- Dallas vann med 4–1 mot Washington
- Sam Steel avgjorde för Dallas
- Alex Ovetjkin gjorde målet för Washington
Matchen mellan Washington och Dallas i Capital One Arena slutade 1–4 (0–1, 0–1, 1–2). Ett skönt trendbrott för Dallas. Laget hade före torsdagens bortamatch sex förluster i rad i NHL.
San Jose nästa för Dallas
Dallas startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 3.06 slog Radek Faksa till efter pass från Esa Lindell.
Efter 2.37 i andra perioden nätade Sam Steel på pass av Thomas Harley och Matt Duchene och gjorde 0–2.
Dallas ökade ledningen till 0–3 genom Wyatt Johnston efter 13.29 i tredje perioden.
Washington reducerade dock till 1–3 genom Alex Ovetjkin när bara tre minuter återstod att spela och skapade spänning i slutet av matchen.
Dallas kunde dock avgöra till 1–4 med 19 sekunder kvar av matchen genom Roope Hintz.
Washington har två vinster och tre förluster och 19–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Dallas har en vinst och fyra förluster och 14–19 i målskillnad.
Lagens första möte för säsongen vann Dallas med 1–0.
I nästa match, lördag 10 januari möter Washington Chicago borta i United Center 02.00 medan Dallas spelar borta mot San Jose 22.00.
Washington–Dallas 1–4 (0–1, 0–1, 1–2)
NHL, Capital One Arena
Första perioden: 0–1 (3.06) Radek Faksa (Esa Lindell).
Andra perioden: 0–2 (22.37) Sam Steel (Thomas Harley, Matt Duchene).
Tredje perioden: 0–3 (53.29) Wyatt Johnston (Sam Steel), 1–3 (57.41) Alex Ovetjkin (John Carlson, Jakob Chychrun), 1–4 (59.41) Roope Hintz.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Washington: 2-1-2
Dallas: 1-1-3
Nästa match:
Washington: Chicago Blackhawks, borta, 10 januari 02.00
Dallas: San Jose Sharks, borta, 10 januari 22.00
