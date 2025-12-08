Efter förlustsviten: Seger igen för Clemensnäs HC U18 – 5–2 mot Brooklyn Tigers UHF U18

Clemensnäs HC U18 vann med 5–2 mot Brooklyn Tigers UHF U18

Hugo Marklund avgjorde för Clemensnäs HC U18

Brooklyn Tigers UHF U18:s andra raka förlust

Sju förluster i rad i U18 division 1 norra A herr fick räcka. Borta mot Brooklyn Tigers UHF U18 bröts den tuffa sviten för Clemensnäs HC U18. Det blev 2–5 (1–0, 0–2, 1–3) i matchen på måndagen.

Brooklyn Tigers UHF U18–Clemensnäs HC U18 – mål för mål

Kevin Latvala gjorde 1–0 till Brooklyn Tigers UHF U18 efter 19.22 assisterad av Ludvig Landström och Elis Lundborg.

Efter 8.29 i andra perioden nätade Elis Aspbäck på pass av Karl Lundquist och Liam Kemi och kvitterade för Clemensnäs HC U18.

Karl Lundquist gjorde dessutom 1–2 efter 10.23 framspelad av Julius Höglund Renling och Viggo Tibbelin.

Brooklyn Tigers UHF U18 kvitterade till 2–2 genom Karl Gyllemalm i början av tredje perioden i tredje perioden.

Clemensnäs HC U18 stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 2–2 till 2–5. Clemensnäs HC U18 tog därmed en klar seger.

Båda lagen har nu en vinst och fyra förluster på de senaste fem matcherna, Brooklyn Tigers UHF U18 med 6–19 och Clemensnäs HC U18 med 12–23 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Clemensnäs HC div 1 med 4–1.

Brooklyn Tigers UHF U18 tar sig an Sunderby SK U18 i nästa match hemma tisdag 9 december 19.15. Clemensnäs HC U18 möter Lycksele SK U18 hemma söndag 14 december 15.30.

Brooklyn Tigers UHF U18–Clemensnäs HC U18 2–5 (1–0, 0–2, 1–3)

U18 division 1 norra A herr, Lulebohallen

Första perioden: 1–0 (19.22) Kevin Latvala (Ludvig Landström, Elis Lundborg).

Andra perioden: 1–1 (28.29) Elis Aspbäck (Karl Lundquist, Liam Kemi), 1–2 (30.23) Karl Lundquist (Julius Höglund Renling, Viggo Tibbelin).

Tredje perioden: 2–2 (41.08) Karl Gyllemalm (Viktor Lindberg, Rasmus Wuopio), 2–3 (44.13) Hugo Marklund (Signar Bakteman), 2–4 (59.24) Wilmer Albertsson Söderlund, 2–5 (59.59) Julius Höglund Renling (Viggo Tibbelin, Emil Segerstedt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brooklyn Tigers UHF U18: 1-0-4

Clemensnäs HC U18: 1-0-4

Nästa match:

Brooklyn Tigers UHF U18: Sunderby SK div 1, hemma, 9 december

Clemensnäs HC U18: Lycksele SK, hemma, 14 december