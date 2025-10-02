Edvin Ek låg bakom segern för Boden mot Kalix

Boden vann med 5–3 mot Kalix

Edvin Ek gjorde tre mål för Boden

Tre mål för Boden utan svar

Ett hattrick stod Bodens Edvin Ek för i matchen mot Kalix i U20 region norr A herr. Boden vann på bortaplan med 5–3 (2–0, 2–2, 1–1).

Edvin Ek gjorde tre mål för Boden

Boden tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara 0 minuter. Efter 9.21 i andra perioden ökade Boden på till 0–3, återigen genom Edvin Ek.

Kalix reducerade dock till både 1–3 och 2–3 genom William Mattila och Tommi Tukia i andra perioden.

Boden utökade ledningen genom Edvin Ek, som gjorde sitt tredje mål, efter 16.43. Boden ökade ledningen till 2–5 genom Froste Öhman med 2.38 kvar i perioden i tredje perioden.

Kalix reducerade dock till 3–5 genom Rainers Pavlovics när bara en minut återstod att spela och gav matchen spänning i slutet.

Edvin Ek gjorde tre mål för Boden och Kasper Johansson hade tre assists.

Det blev delad pott, 1–1, senast lagen möttes.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 28 oktober i Hive Arena.

Måndag 6 oktober 19.30 möter Kalix Sunderby borta i Sunderby Ishall medan Boden spelar borta mot Brooklyn.

Kalix–Boden 3–5 (0–2, 2–2, 1–1)

U20 region norr A herr, Part Arena

Första perioden: 0–1 (18.15) Pijus Pranskevicius, 0–2 (18.42) Edvin Ek (Kasper Johansson, Hugo Östberg).

Andra perioden: 0–3 (29.21) Edvin Ek (Kasper Johansson, Ludvig Jonsson), 1–3 (32.03) William Mattila (Rainers Pavlovics), 2–3 (33.28) Tommi Tukia (Måns Nygård), 2–4 (36.43) Edvin Ek (Hugo Östberg, Kasper Johansson).

Tredje perioden: 2–5 (57.22) Froste Öhman (Erik Andersson), 3–5 (59.42) Rainers Pavlovics (Rasmus Lindqvist-Nilsson, Måns Nygård).

Nästa match:

Kalix: Sunderby SK, borta, 6 oktober

Boden: Brooklyn Tigers HF, borta, 6 oktober