Edmonton vinnare mot Carolina – avgjorde i förlängningen

Edmonton segrade – 4–3 efter förlängning

Connor McDavid tvåmålsskytt för Edmonton

Leon Draisaitl avgjorde för Edmonton

Matchen mellan hemmalaget Carolina och gästande Edmonton i NHL var lika efter full tid. Först i förlängningen kunde Edmonton avgöra till 4–3 (2–1, 0–1, 1–1, 1–0). Leon Draisaitl blev matchhjälte för Edmonton med sitt mål blott 19 sekunder in i förlängningen.

Connor McDavid med två mål för Edmonton

Edmonton startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Jack Roslovic och Connor McDavid innan Carolina svarade och gjorde 2–1 genom Eric Robinson. Carolina kvitterade till 2–2 redan efter efter 1.41 i andra perioden genom Nikolaj Ehlers. 5.51 in i tredje perioden slog Connor McDavid till på nytt på pass av Leon Draisaitl och Zach Hyman och gav laget ledningen.

6.50 in i perioden nätade Carolinas Jordan Staal och kvitterade. I förlängningen tog det 19 sekunder till Edmonton avgjorde till 4–3. Stor matchhjälte blev Leon Draisaitl, framspelad av Connor McDavid.

Connor McDavid gjorde två mål för Edmonton och ett assist och Leon Draisaitl stod för tre poäng, varav ett mål.

Det här var Carolinas tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Edmontons sjätte uddamålsseger.

Den 7 mars spelar lagen mot varandra på nytt, i Rogers Place.

Tisdag 18 november 01.00 möter Carolina Boston borta i TD Garden medan Edmonton spelar borta mot Buffalo.

Carolina–Edmonton 3–4 (1–2, 1–0, 1–1, 0–1)

NHL, PNC Arena

Första perioden: 0–1 (3.49) Jack Roslovic, 0–2 (6.40) Connor McDavid (Jack Roslovic, Leon Draisaitl), 1–2 (15.44) Eric Robinson (Shayne Gostisbehere, Taylor Hall).

Andra perioden: 2–2 (21.41) Nikolaj Ehlers.

Tredje perioden: 2–3 (45.51) Connor McDavid (Leon Draisaitl, Zach Hyman), 3–3 (46.50) Jordan Staal.

Förlängning: 3–4 (60.19) Leon Draisaitl (Connor McDavid).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Carolina: 3-1-1

Edmonton: 3-0-2

Nästa match:

Carolina: Boston Bruins, borta, 18 november

Edmonton: Buffalo Sabres, borta, 18 november