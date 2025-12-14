Edmonton tog hem segern mot Toronto på bortaplan

Edmonton segrade – 6–3 mot Toronto

Edmontons fjärde seger på de senaste fem matcherna

Vasilij Podkolzin avgjorde för Edmonton

Edmonton segrade på bortaplan i Scotiabank Arena mot Toronto i NHL. 3–6 (1–1, 1–2, 1–3) slutade matchen på söndagen.

Segern var Edmontons fjärde på de senaste fem matcherna.

Toronto–Edmonton – mål för mål

Connor McDavid gjorde 1–0 till Edmonton efter bara 3.21 efter pass från Evan Bouchard.

1–1 kom efter 16.06 när Easton Cowan fick träff efter förarbete av Scott Laughton och Steven Lorentz.

Toronto tog ledningen med 2–1 genom Oliver Ekman Larsson efter 4.54 i andra perioden.

Connor McDavid och Darnell Nurse såg till att Edmonton vände till ledning med 2–3.

Edmonton stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 2–3 till 2–6 på bara 8.06.

Steven Lorentz reducerade förvisso men närmare än 3–6 kom inte Toronto. Edmonton tog därmed en stabil seger.

Connor McDavid gjorde två mål för Edmonton och spelade fram till ett mål och Leon Draisaitl hade tre assists.

Lagen möts igen 4 februari i Rogers Place.

Toronto tar sig an Chicago i nästa match hemma onsdag 17 december 01.00. Edmonton möter Montreal borta måndag 15 december 01.00.

Toronto–Edmonton 3–6 (1–1, 1–2, 1–3)

NHL, Scotiabank Arena

Första perioden: 0–1 (3.21) Connor McDavid (Evan Bouchard), 1–1 (16.06) Easton Cowan (Scott Laughton, Steven Lorentz).

Andra perioden: 2–1 (24.54) Oliver Ekman Larsson, 2–2 (30.30) Connor McDavid, 2–3 (39.32) Darnell Nurse (Leon Draisaitl, Connor McDavid).

Tredje perioden: 2–4 (41.22) Vasilij Podkolzin (Leon Draisaitl, Alec Regula), 2–5 (41.56) Vasilij Podkolzin (Leon Draisaitl, Matt Savoie), 2–6 (49.28) Zach Hyman (Ryan Nugent-Hopkins), 3–6 (59.16) Steven Lorentz (Jake Mccabe, Troy Stecher).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Toronto: 2-2-1

Edmonton: 4-1-0

Nästa match:

Toronto: Chicago Blackhawks, hemma, 17 december 01.00

Edmonton: Montreal Canadiens, borta, 15 december 01.00