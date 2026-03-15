Drömstart när Björklöven mot Oskarshamn

Seger för Björklöven med 5–2 mot Oskarshamn

Björklövens Axel Ottosson tvåmålsskytt

Theoklis Theocharidis avgjorde för Björklöven

Med 5–2 (1–1, 3–0, 1–1) i första matchen hemma har Björklöven tagit ett greppet mot Oskarshamn i kvartsfinalen i Hockeyallsvenskan.

Oskarshamn började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara tio sekunder slog Filip Sveningsson till efter pass från Melker Eriksson och Pontus Näsén. Björklöven kvitterade till 1–1 efter 7.18 när Axel Ottosson hittade rätt assisterad av Liam Dower Nilsson och Mathew Maione.

I andra perioden var det Björklöven som dominerade och gick från 1–1 till 4–1 genom mål av Lucas Nordsäter, Theoklis Theocharidis och Fredrik Forsberg.

8.07 in i tredje perioden nätade Oskarshamns Filiph Engsund på pass av Joel Svensson och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Oskarshamn. Axel Ottosson stod för målet när Björklöven punkterade matchen med ett 5–2-mål med 52 sekunder kvar att spela på passning från Oscar Tellström och Mathew Maione.

Lagen möts igen på tisdag 19.00.

Björklöven–Oskarshamn 5–2 (1–1, 3–0, 1–1)

Kvartsfinalen i Hockeyallsvenskan

Första perioden: 0–1 (0.10) Filip Sveningsson (Melker Eriksson, Pontus Näsén), 1–1 (7.18) Axel Ottosson (Liam Dower Nilsson, Mathew Maione).

Andra perioden: 2–1 (25.18) Lucas Nordsäter (Liam Dower Nilsson, Albin Lundin), 3–1 (31.52) Theoklis Theocharidis (Linus Cronholm, Gustaf Kangas), 4–1 (34.42) Fredrik Forsberg (Marcus Björk, Marcus Nilsson).

Tredje perioden: 4–2 (48.07) Filiph Engsund (Joel Svensson), 5–2 (59.08) Axel Ottosson (Oscar Tellström, Mathew Maione).

Ställning i serien: Björklöven–Oskarshamn 1–0

Nästa match:

17 mars, 19.00, Björklöven–Oskarshamn