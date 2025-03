Seger för Mora med 3–2 efter förlängning

Anthon Nilsson-Andren avgjorde för Mora

Mora nästa motståndare för Färjestad

Med 3–2 (0–0, 2–1, 0–1, 1–0) efter förlängning i första matchen på bortaplan mot Färjestad har Mora tagit greppet i åttondelsfinalen i J20-SM-slutspelet herr.

Moras tränare Erik Johansson:

– FBK came out hard as expected. Thought we handled their pressure fairly well. Maybe it was nerves but we made it hard on selves with some of our decisions with puck. 2nd och 3rd chances to get momentum and zone time. Special teams was huge for us today, 2 power play goals and a couple huge kills late in the game. Massot was solid again, closed the door and gave us a chance to win. We found a way to win and that’s what it’s about. Now we Rest up and prepare for Friday.

Anthon Nilsson-Andren stod för Moras avgörande mål 9.24 in i fjärde perioden.

Färjestad–Mora – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Mora gjorde 0–1 genom Mai Crnkic efter 3.10 i andra perioden.

Färjestad kvitterade till 1–1 genom Noel Fransén efter 5.24 av perioden.

Mora tog ledningen på nytt genom Edvin Sohlberg efter 14.29. 10.56 in i tredje perioden nätade Färjestads Mikkel Eriksen och kvitterade för Färjestad. Matchvinnare för bortalaget Mora blev Anthon Nilsson-Andren som 9.24 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Lagen möts igen på fredag 19.00.

Färjestad–Mora 2–3 (0–0, 1–2, 1–0, 0–1)

Andra perioden: 0–1 (23.10) Mai Crnkic (Anthon Nilsson-Andren, Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen), 1–1 (25.24) Noel Fransén (Noel Styrenius, Mikkel Eriksen), 1–2 (34.29) Edvin Sohlberg (Albin Stark).

Tredje perioden: 2–2 (50.56) Mikkel Eriksen.

Förlängning: 2–3 (69.24) Anthon Nilsson-Andren (Marton Nemes, Edwin Aronsson).

Nästa match:

21 mars, 19.00, Mora–Färjestad