Drömstart för Modo Hockey U20 – vann mot Djurgården

Modo Hockey U20 vann med 5–2 mot Djurgården

Bård Valstad Solheim avgjorde för Modo Hockey U20

Fyra raka mål för Modo Hockey U20

Modo Hockey U20 har greppet mot Djurgården i åttondelsfinalen i U20-SM, efter seger borta med 5–2 (1–1, 0–1, 4–0) i första matchen.

Djurgården–Modo Hockey U20 – mål för mål

Isak Jakobsson gjorde 1–0 till Djurgården efter bara 3.02 efter förarbete av Viktor Hedlund. 1–1 kom efter 18.06 när Milan Sundström hittade rätt med assist av Hugo Hallin och Harry Styf.

Efter 12.29 i andra perioden slog Liam Redstedt till framspelad av Marcus Nordmark och Hampus Zirath och gav Djurgården ledningen.

Modo Hockey U20 gjorde dock fyra raka mål i tredje perioden och gick från underläge 2–1 till ledning med 2–5. 2–4-målet kom med bara 0.29 kvar att spela genom Viggo Lundström. Och med 15 sekunder kvar att spela kom också 2–5 genom Malcom Gästrin. Därmed tog laget en säker seger.

Lagen möts igen på måndag 18.00.

Djurgården–Modo Hockey U20 2–5 (1–1, 1–0, 0–4)

Åttondelsfinalen i U20-SM

Första perioden: 1–0 (3.02) Isak Jakobsson (Viktor Hedlund), 1–1 (18.06) Milan Sundström (Hugo Hallin, Harry Styf).

Andra perioden: 2–1 (32.29) Liam Redstedt (Marcus Nordmark, Hampus Zirath).

Tredje perioden: 2–2 (52.47) Hugo Hallin (Felix Wassberg, Sebastian Peter), 2–3 (57.13) Bård Valstad Solheim (Sebastian Peter), 2–4 (59.31) Viggo Lundström, 2–5 (59.45) Malcom Gästrin.

Ställning i serien: Djurgården–Modo Hockey U20 0–1

Nästa match:

16 mars, 18.00, Djurgården–Modo Hockey U20