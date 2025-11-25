Prenumerera

Logga in

Djurgården vann mot Färjestad efter mål av David Blomgren

Author image
Hockeysverige
Skribent

Följ HockeySverige på

Google news

  • Djurgården vann med 1–0 mot Färjestad

  • David Blomgren avgjorde för Djurgården

  • Tolfte segern för Djurgården

Djurgården vann med matchens enda mål på hemmaplan mot Färjestad i SHL. Målet gjorde David Blomgren, redan i första perioden.

Djurgården–Färjestad – mål för mål

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Djurgården med 9–13 och Färjestad med 12–11 i målskillnad. Det här var Djurgårdens fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Färjestads sjätte uddamålsförlust.

Djurgården stannar därmed på femte plats och Färjestad på sjätte plats i tabellen.

Torsdag 27 november 19.00 möter Djurgården Rögle borta i Catena Arena medan Färjestad spelar hemma mot Malmö.

Djurgården–Färjestad 1–0 (1–0, 0–0, 0–0)

SHL, Hovet

Första perioden: 1–0 (14.33) David Blomgren (Colby Sissons, Marcus Krüger).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 2-1-2

Färjestad: 2-0-3

Nästa match:

Djurgården: Rögle BK, borta, 27 november

Färjestad: IF Malmö Redhawks, hemma, 27 november

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen