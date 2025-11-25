Djurgården vann mot Färjestad efter mål av David Blomgren

Djurgården vann med 1–0 mot Färjestad

David Blomgren avgjorde för Djurgården

Tolfte segern för Djurgården

Djurgården vann med matchens enda mål på hemmaplan mot Färjestad i SHL. Målet gjorde David Blomgren, redan i första perioden.

Djurgården–Färjestad – mål för mål

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Djurgården med 9–13 och Färjestad med 12–11 i målskillnad. Det här var Djurgårdens fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Färjestads sjätte uddamålsförlust.

Djurgården stannar därmed på femte plats och Färjestad på sjätte plats i tabellen.

Torsdag 27 november 19.00 möter Djurgården Rögle borta i Catena Arena medan Färjestad spelar hemma mot Malmö.

Djurgården–Färjestad 1–0 (1–0, 0–0, 0–0)

SHL, Hovet

Första perioden: 1–0 (14.33) David Blomgren (Colby Sissons, Marcus Krüger).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 2-1-2

Färjestad: 2-0-3

Nästa match:

Djurgården: Rögle BK, borta, 27 november

Färjestad: IF Malmö Redhawks, hemma, 27 november