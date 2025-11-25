Djurgården vann mot Färjestad efter mål av David Blomgren
- Djurgården vann med 1–0 mot Färjestad
- David Blomgren avgjorde för Djurgården
- Tolfte segern för Djurgården
Djurgården vann med matchens enda mål på hemmaplan mot Färjestad i SHL. Målet gjorde David Blomgren, redan i första perioden.
Djurgården–Färjestad – mål för mål
Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Djurgården med 9–13 och Färjestad med 12–11 i målskillnad. Det här var Djurgårdens fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Färjestads sjätte uddamålsförlust.
Djurgården stannar därmed på femte plats och Färjestad på sjätte plats i tabellen.
Torsdag 27 november 19.00 möter Djurgården Rögle borta i Catena Arena medan Färjestad spelar hemma mot Malmö.
Djurgården–Färjestad 1–0 (1–0, 0–0, 0–0)
SHL, Hovet
Första perioden: 1–0 (14.33) David Blomgren (Colby Sissons, Marcus Krüger).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Djurgården: 2-1-2
Färjestad: 2-0-3
Nästa match:
Djurgården: Rögle BK, borta, 27 november
Färjestad: IF Malmö Redhawks, hemma, 27 november
