Djurgården vann efter förlängning mot Timrå IK

Djurgården segrade – 3–2 efter förlängning

Charles Hudon matchvinnare för Djurgården

Djurgårdens tolfte seger

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Djurgården avgöra den jämna matchen borta mot Timrå IK i SHL. Slutresultatet blev 2–3 (1–0, 0–0, 1–2, 0–1). Charles Hudon spelade en avgörande roll för Djurgården med det vinnande målet i förlängningen.

Timrå IK–Djurgården – mål för mål

Anton Heikkinen gjorde 1–0 till Timrå IK efter bara 22 sekunder framspelad av Ludvig Levinsson.

Andra perioden blev mållös.

Timrå IK gjorde 2–0 genom Jonathan Dahlén efter 4.51 i tredje perioden.

Djurgården reducerade och kvitterade till 2–2 genom Philip Holm och Oula Palve i tredje perioden.

Stor matchhjälte för Djurgården blev Charles Hudon som 1.10 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Timrå IK med 12–17 och Djurgården med 11–18 i målskillnad.

Det här betyder att Timrå IK ligger kvar på nionde plats i tabellen och Djurgården på sjunde plats.

I nästa match, tisdag 6 januari möter Timrå IK Örebro Hockey hemma i SCA Arena 15.15 medan Djurgården spelar hemma mot Rögle 18.00.

Timrå IK–Djurgården 2–3 (1–0, 0–0, 1–2, 0–1)

SHL, SCA Arena

Första perioden: 1–0 (0.22) Anton Heikkinen (Ludvig Levinsson).

Tredje perioden: 2–0 (44.51) Jonathan Dahlén (Emil Pettersson, Anton Lander), 2–1 (52.44) Philip Holm (Colby Sissons, Oula Palve), 2–2 (54.29) Oula Palve (Joey Laleggia, Joe Snively).

Förlängning: 2–3 (61.10) Charles Hudon (Philip Holm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå IK: 2-1-2

Djurgården: 2-0-3

Nästa match:

Timrå IK: Örebro HK, hemma, 6 januari 15.15

Djurgården: Rögle BK, hemma, 6 januari 18.00