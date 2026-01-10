Djurgården säkrade seger mot Färjestad

Djurgården vann med 3–1 mot Färjestad

Anton Frondell avgjorde för Djurgården

Femte förlusten i rad för Färjestad

Djurgården vann mötet i SHL på bortaplan mot Färjestad, med 3–1 (1–0, 0–0, 2–1).

Växjö nästa för Djurgården

Marcus Krüger gav Djurgården ledningen efter 13.17 efter pass från Anton Frondell och Philip Holm.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

10.09 in i tredje perioden slog Joakim Nygård till på pass av Filip Roos och kvitterade. 13.44 in i perioden satte Anton Frondell pucken framspelad av Victor Eklund och Jacob Josefson och gav laget ledningen. David Blomgren stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med 37 sekunder kvar att spela efter förarbete från Gustav Lindström och Jacob Josefson. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

Färjestad har fem förluster och 10–20 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Djurgården har två vinster och tre förluster och 14–15 i målskillnad.

Färjestad möter HV 71 i nästa match borta torsdag 15 januari 19.00. Djurgården möter samma dag Växjö hemma.

Färjestad–Djurgården 1–3 (0–1, 0–0, 1–2)

SHL, Löfbergs Arena

Första perioden: 0–1 (13.17) Marcus Krüger (Anton Frondell, Philip Holm).

Tredje perioden: 1–1 (50.09) Joakim Nygård (Filip Roos), 1–2 (53.44) Anton Frondell (Victor Eklund, Jacob Josefson), 1–3 (59.23) David Blomgren (Gustav Lindström, Jacob Josefson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 0-1-4

Djurgården: 2-0-3

Nästa match:

Färjestad: HV 71, borta, 15 januari 19.00

Djurgården: Växjö Lakers HC, hemma, 15 januari 19.00