Djurgården klart för final – avgjorde matchserien mot Leksand

Segern hemma med 8–3 (3–1, 2–2, 3–0) gör att Djurgården har säkrat segern i matchserien mot Leksand i semifinalen i U20-SM. Djurgården vann totalt med 3-0 i matcher.

Djurgården spelade bäst i första perioden. Laget vann perioden med 3–1.

Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 5–3.

Djurgården fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–3. Målen i sista perioden gjordes av Arvid Drott, Noel Åslund och Viggo Björck.

Djurgårdens Marcus Nordmark hade tre assists, Theo Stockselius gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Viggo Björck gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Djurgården–Leksand 8–3 (3–1, 2–2, 3–0)

Semifinalen i U20-SM

Första perioden: 0–1 (4.23) August Lissel (Måns Dufva), 1–1 (8.04) Theo Stockselius (Arvid Drott), 2–1 (8.16) Hampus Zirath (Marcus Nordmark, Viggo Björck), 3–1 (14.21) Max Lind (Marcus Nordmark, Isak Jakobsson).

Andra perioden: 3–2 (26.36) Gustav Svedlund (Måns Dufva), 4–2 (29.06) Leon Bjelkelöv Brunn (Ted Tuomarila, Liam Redstedt), 5–2 (32.47) Theo Stockselius (Viggo Björck, Isak Jakobsson), 5–3 (39.58) Kim Ojala (Gustav Svedlund, Tinus Luc Koblar).

Tredje perioden: 6–3 (44.26) Viggo Björck (Theo Stockselius, Marcus Nordmark), 7–3 (49.43) Arvid Drott (Noel Åslund, Fred Nord), 8–3 (56.51) Noel Åslund (Leon Bjelkelöv Brunn).

Slutresultat i serien: Djurgården–Leksand 3–0