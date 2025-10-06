Djurgården fortsätter vinna – 5–0 mot SDE
- Seger för Djurgården med 5–0 mot SDE
- Djurgårdens femte seger på de senaste fem matcherna
- Melvin Norman med två mål för Djurgården
Djurgården är svårslaget i U18 regional öst herr. Mot SDE hemma på Hovet på måndagen blev det seger igen. Laget vann med 5–0 (2–0, 1–0, 2–0) och har nu fem segrar i rad.
William Hedlund gjorde avgörande målet
Djurgården tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Efter 25 sekunder i andra perioden nätade Egon Ekberg framspelad av Ville Söderström och Tom Pråhl och gjorde 3–0. Djurgården fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av William Canemyr och Melvin Norman.
Djurgårdens Tom Pråhl hade tre assists.
Efter fem matcher har Djurgården nu 15 poäng och SDE har fem poäng.
Torsdag 9 oktober spelar Djurgården borta mot Flemingsberg 19.40 och SDE mot Sollentuna hemma 20.10 i Stockhagens Ishall.
Djurgården–SDE 5–0 (2–0, 1–0, 2–0)
U18 regional öst herr, Hovet
Första perioden: 1–0 (7.33) William Hedlund (Tom Pråhl, Oliver Sundberg), 2–0 (18.20) Melvin Norman (William Canemyr, Egon Ekberg).
Andra perioden: 3–0 (20.25) Egon Ekberg (Ville Söderström, Tom Pråhl).
Tredje perioden: 4–0 (54.35) William Canemyr (Oliver Sundberg, Tom Pråhl), 5–0 (56.39) Melvin Norman (William Hedlund, Leo Schlegel).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Djurgården: 5-0-0
SDE: 2-0-3
Nästa match:
Djurgården: Flemingsbergs IK, borta, 9 oktober
SDE: Sollentuna HC, hemma, 9 oktober
