Djurgården fortsätter vinna – 5–0 mot SDE

Seger för Djurgården med 5–0 mot SDE

Djurgårdens femte seger på de senaste fem matcherna

Melvin Norman med två mål för Djurgården

Djurgården är svårslaget i U18 regional öst herr. Mot SDE hemma på Hovet på måndagen blev det seger igen. Laget vann med 5–0 (2–0, 1–0, 2–0) och har nu fem segrar i rad.

William Hedlund gjorde avgörande målet

Djurgården tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Efter 25 sekunder i andra perioden nätade Egon Ekberg framspelad av Ville Söderström och Tom Pråhl och gjorde 3–0. Djurgården fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av William Canemyr och Melvin Norman.

Djurgårdens Tom Pråhl hade tre assists.

Efter fem matcher har Djurgården nu 15 poäng och SDE har fem poäng.

Torsdag 9 oktober spelar Djurgården borta mot Flemingsberg 19.40 och SDE mot Sollentuna hemma 20.10 i Stockhagens Ishall.

Djurgården–SDE 5–0 (2–0, 1–0, 2–0)

U18 regional öst herr, Hovet

Första perioden: 1–0 (7.33) William Hedlund (Tom Pråhl, Oliver Sundberg), 2–0 (18.20) Melvin Norman (William Canemyr, Egon Ekberg).

Andra perioden: 3–0 (20.25) Egon Ekberg (Ville Söderström, Tom Pråhl).

Tredje perioden: 4–0 (54.35) William Canemyr (Oliver Sundberg, Tom Pråhl), 5–0 (56.39) Melvin Norman (William Hedlund, Leo Schlegel).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 5-0-0

SDE: 2-0-3

Nästa match:

Djurgården: Flemingsbergs IK, borta, 9 oktober

SDE: Sollentuna HC, hemma, 9 oktober