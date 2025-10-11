Djurgården avgjorde tät match mot Leksand i tredje perioden

Djurgården vann med 3–2 mot Leksand

Joseph Laleggia avgjorde för Djurgården

Andra raka segern för Djurgården

Matchen mellan hemmalaget Leksand och gästande Djurgården var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Djurgården och vann matchen i SHL med 3–2 (0–2, 2–0, 1–0).

Leksand–Djurgården – mål för mål

Leksand tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara 0 minuter. Djurgården reducerade och kvitterade till 2–2 genom Joseph Snively och Gustav Lindström i andra perioden. 5.46 in i tredje perioden nätade Djurgårdens Joseph Laleggia på pass av Joseph Snively och Charles Hudon och avgjorde matchen. Laleggia fullbordade därmed lagets vändning.

Det här var Leksands tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Djurgårdens andra uddamålsseger.

Torsdag 16 oktober 19.00 möter Leksand Brynäs borta i Monitor ERP Arena medan Djurgården spelar borta mot HV 71.

Leksand–Djurgården 2–3 (2–0, 0–2, 0–1)

SHL, Tegera Arena

Första perioden: 1–0 (8.24) Stefan Milosevic (Michael Lindqvist, Oskar Lang), 2–0 (8.44) Gabriel Fortier.

Andra perioden: 2–1 (31.02) Joseph Snively (Charles Hudon, Joseph Laleggia), 2–2 (37.20) Gustav Lindström (Colby Sissons, Håvard Salsten).

Tredje perioden: 2–3 (45.46) Joseph Laleggia (Joseph Snively, Charles Hudon).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 1-0-4

Djurgården: 3-0-2

Nästa match:

Leksand: Brynäs IF, borta, 16 oktober

Djurgården: HV 71, borta, 16 oktober