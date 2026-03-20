Detroit vände underläge och vann

Detroit låg under inför sista perioden i hemmamatchen i NHL mot Montreal. Men laget vände underläget och vann med 3–1 (0–0, 0–1, 3–0) i fredagens match i Little Caesars Arena.

Detroit–Montreal – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

17.45 in i andra perioden spräckte Montreal nollan genom Juraj Slafkovsky på pass av Cole Caufield och Nick Suzuki.

Detroit vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–1 till 3–1 i tredje perioden. Detroits mål gjordes av Andrew Copp, Alex DeBrincat och J.T. Compher. 2–1-målet kom med bara 3.27 kvar att spela genom Alex DeBrincat. Och med 17 sekunder kvar att spela kom också 3–1 genom Andrew Copp.

Alex DeBrincat gjorde ett mål för Detroit och två målgivande passningar.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Detroit med 14–14 och Montreal med 12–15 i målskillnad.

För tabellens utseende betyder det här att Detroit ligger på fjärde plats medan Montreal har femteplatsen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa motstånd för Detroit är Boston. Lagen möts söndag 22 mars 01.00 i Little Caesars Arena.

Detroit–Montreal 3–1 (0–0, 0–1, 3–0)

NHL, Little Caesars Arena

Andra perioden: 0–1 (37.45) Juraj Slafkovsky (Cole Caufield, Nick Suzuki).

Tredje perioden: 1–1 (42.12) J.T. Compher (Patrick Kane, Alex DeBrincat), 2–1 (56.33) Alex DeBrincat, 3–1 (59.43) Andrew Copp (Alex DeBrincat).

