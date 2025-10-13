Detroit slog Toronto i måljämn match i Scotiabank Arena

Detroit vann med 3–2 mot Toronto

Mason Appleton matchvinnare för Detroit

Andra raka segern för Detroit

Ett sent mål avgjorde en målmässigt jämn match för Detroit borta mot Toronto i NHL på måndagen. Mason Appleton slog till med bara 43 sekunder kvar av slutperioden och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål. Matchen slutade 3–2 (1–0, 0–0, 2–2).

Toronto–Detroit – mål för mål

Detroit tog ledningen efter 18 minuters spel genom Dylan Larkin framspelad av Alex Debrincat och Lucas Raymond.

Andra perioden blev mållös. Detroit inledde tredje perioden med att göra 0–2 genom James Van Riemsdyk innan Toronto svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Calle Järnkrok för framspelad av Matthew Knies efter 13.44.

I slutminuterna var det dock Detroit som avgjorde. Mason Appleton gjorde matchavgörande 2–3 efter 19.17, på pass av Ben Chiarot och Emmitt Finnie.

För hemmalaget betyder resultatet femte plats i tabellen. Detroit är på fjärde plats.

När lagen senast möttes vann Detroit Red Wings med 6–3.

I nästa match möter Toronto Nashville hemma på onsdag 15 oktober 01.00. Detroit möter Florida torsdag 16 oktober 01.00 hemma.

Toronto–Detroit 2–3 (0–1, 0–0, 2–2)

NHL, Scotiabank Arena

Första perioden: 0–1 (18.57) Dylan Larkin (Alex Debrincat, Lucas Raymond).

Tredje perioden: 0–2 (44.24) James Van Riemsdyk (Andrew Copp), 1–2 (47.25) Matthew Knies (Bobby Mcmann), 2–2 (53.44) Calle Järnkrok (Matthew Knies), 2–3 (59.17) Mason Appleton (Ben Chiarot, Emmitt Finnie).

Nästa match:

Toronto: Nashville Predators, hemma, 15 oktober

Detroit: Florida Panthers, hemma, 16 oktober