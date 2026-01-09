Detroit besegrade Vancouver efter Patrick Kanes dubbel

Det blev Detroit som gick segrande ur mötet med Vancouver i NHL på hemmaplan, med 5–1 (1–0, 2–1, 2–0).

Patrick Kane tvåmålsskytt för Detroit

Detroit tog ledningen efter 19 minuter genom Patrick Kane efter förarbete från Lucas Raymond och Dylan Larkin.

Efter 5.09 i andra perioden gjorde Detroit 2–0 genom Axel Sandin Pellikka.

Vancouver reducerade dock till 2–1 genom Jake DeBrusk efter 7.03 av perioden.

Detroit utökade ledningen på nytt genom J.T. Compher efter 10.10.

16.07 in i tredje perioden slog Patrick Kane till återigen framspelad av Andrew Copp och ökade ledningen. Laget avslutade matchen med sitt 5–1-mål med 1.50 kvar att spela genom Lucas Raymond.

När lagen möttes senast vann Detroit med 4–0.

Nästa motstånd för Detroit är Montreal. Vancouver tar sig an Toronto borta. Båda matcherna spelas söndag 11 januari 01.00.

Detroit–Vancouver 5–1 (1–0, 2–1, 2–0)

NHL, Little Caesars Arena

Första perioden: 1–0 (19.31) Patrick Kane (Lucas Raymond, Dylan Larkin).

Andra perioden: 2–0 (25.09) Axel Sandin Pellikka (James Van Riemsdyk, J.T. Compher), 2–1 (27.03) Jake DeBrusk (Kiefer Sherwood, Brock Boeser), 3–1 (30.10) J.T. Compher (James Van Riemsdyk, Axel Sandin Pellikka).

Tredje perioden: 4–1 (56.07) Patrick Kane (Andrew Copp), 5–1 (58.10) Lucas Raymond.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Detroit: 3-1-1

Vancouver: 0-2-3

Nästa match:

Detroit: Montreal Canadiens, borta, 11 januari 01.00

Vancouver: Toronto Maple Leafs, borta, 11 januari 01.00