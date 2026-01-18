Daniel Daksevic matchvinnare när AIK-Hockey Härnösand U18 besegrade Tegs SK U18

AIK-Hockey Härnösand U18 vann med 3–1 mot Tegs SK U18

Daniel Daksevic med två mål för AIK-Hockey Härnösand U18

Tegs SK U18 nu tredje, AIK-Hockey Härnösand U18 på åttonde plats

AIK-Hockey Härnösand U18 besegrade Tegs SK U18 på bortaplan i söndagens match i U18 division 1 norra B fortsättning herr. 1–3 (0–1, 0–0, 1–2) slutade matchen.

Daniel Daksevic gjorde två mål för AIK-Hockey Härnösand U18

Theodor Melander gav gästerna AIK-Hockey Härnösand U18 ledningen efter 16 minuters spel efter pass från Vladislavs Martukans.

Andra perioden blev mållös.

AIK-Hockey Härnösand U18 gjorde två snabba mål i tredje perioden och gick från 0–1 till 0–3, båda målen av Daniel Daksevic. Det rycket avgjorde matchen.

Hampus Sjöström reducerade förvisso men närmare än 1–3 kom inte Tegs SK U18. AIK-Hockey Härnösand U18 tog därmed en säker seger.

AIK-Hockey Härnösand U18 har startat svagt och har bara tre poäng efter tre spelade matcher. Tegs SK U18 har sex poäng.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa omgång har Tegs SK U18 Ånge U18 hemma, lördag 24 januari 12.30. AIK-Hockey Härnösand U18 spelar hemma mot Svedjeholmen/KB65 U18 torsdag 22 januari 19.30.

Tegs SK U18–AIK-Hockey Härnösand U18 1–3 (0–1, 0–0, 1–2)

U18 division 1 norra B fortsättning herr

Första perioden: 0–1 (16.11) Theodor Melander (Vladislavs Martukans).

Tredje perioden: 0–2 (49.45) Daniel Daksevic (Alfred Sjöholm), 0–3 (51.07) Daniel Daksevic (Hugo Ulander, Alfred Sjöholm), 1–3 (55.07) Hampus Sjöström (Algot Hägglund, Isak Nordin).

Nästa match:

Tegs SK U18: Ånge IK, hemma, 24 januari 12.30

AIK-Hockey Härnösand U18: Svedjeholmens IF/KB65 HK, hemma, 22 januari 19.30