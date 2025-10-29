Dallas vann mot Washington efter mål av Tyler Seguin

Dallas-seger med 1–0 mot Washington

Tyler Seguin avgjorde för Dallas

Tredje raka segern för Dallas

Dallas vann med matchens enda mål på hemmaplan mot Washington i NHL. Målet gjorde Tyler Seguin, i andra perioden. Tredje perioden blev mållös.

Tampa Bay nästa för Dallas

Dallas har tre segrar och två förluster och 10–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Washington har två vinster och tre förluster och 13–14 i målskillnad. Det här var Dallas femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Washingtons andra uddamålsförlust.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 8 januari i Capital One Arena.

Washington tar sig an NY Islanders hemma samma tid.

Dallas–Washington 1–0 (0–0, 1–0, 0–0)

NHL, American Airlines Center

Andra perioden: 1–0 (20.36) Tyler Seguin (Miro Heiskanen, Mikko Rantanen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dallas: 3-1-1

Washington: 2-0-3

Nästa match:

Dallas: Tampa Bay Lightning, borta, 31 oktober

Washington: New York Islanders, hemma, 1 november