Dallas vann mot Washington efter mål av Tyler Seguin
- Dallas-seger med 1–0 mot Washington
- Tyler Seguin avgjorde för Dallas
- Tredje raka segern för Dallas
Dallas vann med matchens enda mål på hemmaplan mot Washington i NHL. Målet gjorde Tyler Seguin, i andra perioden. Tredje perioden blev mållös.
Tampa Bay nästa för Dallas
Dallas har tre segrar och två förluster och 10–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Washington har två vinster och tre förluster och 13–14 i målskillnad. Det här var Dallas femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Washingtons andra uddamålsförlust.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 8 januari i Capital One Arena.
Washington tar sig an NY Islanders hemma samma tid.
Dallas–Washington 1–0 (0–0, 1–0, 0–0)
NHL, American Airlines Center
Andra perioden: 1–0 (20.36) Tyler Seguin (Miro Heiskanen, Mikko Rantanen).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Dallas: 3-1-1
Washington: 2-0-3
Nästa match:
Dallas: Tampa Bay Lightning, borta, 31 oktober
Washington: New York Islanders, hemma, 1 november
