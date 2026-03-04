Dallas tog ännu en seger – 6–1 mot Calgary

Dallas är svårslaget i NHL. Mot Calgary borta i Scotiabank Saddledome på onsdagen blev det seger igen. Laget vann med 6–1 (2–1, 4–0, 0–0) och har nu tio segrar i rad.

Dallas tog ledningen i första perioden genom Sam Steel.

Calgary kvitterade till 1–1 genom Morgan Frost efter 9.52.

Dallas tog ledningen på nytt genom Jamie Benn efter 11.54 i matchen.

Även i andra perioden var Dallas starkast och gick från 1–2 till 1–6 genom mål av Mavrik Bourque, Sam Steel, Nathan Bastian och Wyatt Johnston.

I tredje perioden höll Dallas i sin 6–1-ledning och vann.

Dallas Matt Duchene hade fyra assists och Sam Steel gjorde två mål och spelade fram till ett mål.

När lagen möttes senast vann Calgary med 3–2 efter avgörande på straffar.

I nästa omgång har Calgary Ottawa hemma i Scotiabank Saddledome, fredag 6 mars 03.00. Dallas spelar hemma mot Colorado lördag 7 mars 02.00.

Calgary–Dallas 1–6 (1–2, 0–4, 0–0)

NHL, Scotiabank Saddledome

Första perioden: 0–1 (8.44) Sam Steel (Matt Duchene, Jamie Benn), 1–1 (9.52) Morgan Frost (Blake Coleman, Adam Klapka), 1–2 (11.54) Jamie Benn (Matt Duchene, Sam Steel).

Andra perioden: 1–3 (22.26) Mavrik Bourque (Jason Robertson, Wyatt Johnston), 1–4 (26.02) Sam Steel (Matt Duchene, Esa Lindell), 1–5 (28.48) Nathan Bastian (Nils Lundkvist, Thomas Harley), 1–6 (39.41) Wyatt Johnston (Matt Duchene, Jason Robertson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Calgary: 2-1-2

Dallas: 5-0-0

Nästa match:

Calgary: Ottawa Senators, hemma, 6 mars 03.00

Dallas: Colorado Avalanche, hemma, 7 mars 02.00