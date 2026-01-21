Dallas bröt Bostons segersvit

Seger för Dallas med 6–2 mot Boston

Jason Robertson tvåmålsskytt för Dallas

Esa Lindell avgjorde för Dallas

Efter sex segrar i rad i NHL för Boston så tog vinstsviten slut borta mot Dallas. Matchen på onsdagen i American Airlines Center slutade 6–2 (2–0, 2–0, 2–2).

Jason Robertson med två mål för Dallas

Dallas tog ledningen efter 16.08 genom Wyatt Johnston framspelad av Roope Hintz och Miro Heiskanen. Laget ökade också ledningen till 2–0 när Mavrik Bourque slog till med assist av Thomas Harley och Justin Hryckowian efter 19.47.

Efter 8.26 i andra perioden nätade Esa Lindell framspelad av Miro Heiskanen och Justin Hryckowian och gjorde 3–0. Justin Hryckowian gjorde dessutom 4–0 efter 19.29 på pass av Thomas Harley.

Dallas gjorde två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 4–0 till 6–0, båda målen av Jason Robertson och punkterade matchen.

Morgan Geekie och Fraser Minten reducerade förvisso men närmare än 6–2 kom inte Boston. Dallas tog därmed en stabil seger.

Dallas Miro Heiskanen hade tre assists och Justin Hryckowian stod för ett mål och två assists.

Den 1 april möts lagen återigen, då i TD Garden.

I nästa match möter Dallas Columbus borta och Boston möter Vegas hemma. Båda matcherna spelas fredag 23 januari 01.00.

Dallas–Boston 6–2 (2–0, 2–0, 2–2)

NHL, American Airlines Center

Första perioden: 1–0 (16.08) Wyatt Johnston (Roope Hintz, Miro Heiskanen), 2–0 (19.47) Mavrik Bourque (Thomas Harley, Justin Hryckowian).

Andra perioden: 3–0 (28.26) Esa Lindell (Miro Heiskanen, Justin Hryckowian), 4–0 (39.29) Justin Hryckowian (Thomas Harley).

Tredje perioden: 5–0 (43.15) Jason Robertson (Miro Heiskanen, Roope Hintz), 6–0 (46.37) Jason Robertson (Mavrik Bourque, Radek Faksa), 6–1 (52.11) Morgan Geekie (David Pastrnak, Elias Lindholm), 6–2 (55.39) Fraser Minten (Nikita Zadorov).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dallas: 2-0-3

Boston: 4-0-1

Nästa match:

Dallas: Columbus Blue Jackets, borta, 23 januari 01.00

Boston: Vegas Golden Knights, hemma, 23 januari 01.00