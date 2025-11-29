Dallas besegrade Utah Mammoth med knapp marginal

Dallas-seger med 4–3 mot Utah Mammoth

Dallas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Wyatt Johnston matchvinnare för Dallas

Hemmalaget Dallas tog en uddamålsseger i matchen mot Utah Mammoth i American Airlines Center. Laget vann matchen i NHL på lördagen med 4–3 (1–2, 3–1, 0–0).

Segern var Dallas fjärde på de senaste fem matcherna.

Ottawa nästa för Dallas

Utah Mammoth startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Logan Cooley och Kevin Rooney innan Dallas svarade och gjorde 2–1 genom Roope Hintz.

Jason Robertson och Jamie Benn såg till att Dallas vände till ledning med 3–2.

Utah Mammoth kvitterade till 3–3 genom Jack McBain i andra perioden.

Dallas gjorde dock 4–3 genom Wyatt Johnston efter 18.33 och avgjorde matchen.

Tredje perioden blev mållös och Dallas höll i sin 4–3-ledning och vann.

Det här var Dallas elfte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Utah Mammoths sjätte uddamålsförlust.

Utah Mammoth tar sig an St Louis borta söndag 30 november 02.00.

Dallas–Utah Mammoth 4–3 (1–2, 3–1, 0–0)

NHL, American Airlines Center

Första perioden: 0–1 (0.57) Logan Cooley (Dylan Guenther, Kailer Yamamoto), 0–2 (12.20) Kevin Rooney (John Marino, Michael Carcone), 1–2 (17.34) Roope Hintz (Mikko Rantanen, Miro Heiskanen).

Andra perioden: 2–2 (28.26) Jamie Benn (Alexander Petrovic), 3–2 (29.20) Jason Robertson (Kyle Capobianco, Justin Hryckowian), 3–3 (36.16) Jack McBain (Lawson Crouse, John Marino), 4–3 (38.33) Wyatt Johnston.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dallas: 4-1-0

Utah Mammoth: 2-0-3

Nästa match:

Dallas: Ottawa Senators, hemma, 1 december

Utah Mammoth: St Louis Blues, borta, 30 november