Dallas avgjorde tät match mot St Louis i tredje perioden

Dallas segrade – 3–2 mot St Louis

Jason Robertson avgjorde för Dallas

Tredje förlusten i rad för St Louis

Matchen mellan hemmalaget Dallas och gästande St Louis var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Dallas och vann matchen i NHL med 3–2 (1–1, 1–1, 1–0).

Segermålet för Dallas stod Jason Robertson för med bara 60 sekunder kvar av slutperioden.

Dallas–St Louis – mål för mål

Wyatt Johnston gjorde 1–0 till Dallas efter 5.41 på pass av Miro Heiskanen och Roope Hintz. St Louis kvitterade till 1–1 efter 11.30 när Dalibor Dvorsky slog till på passning från Dalibor Dvorsky och Pavel Butjnevitj.

St Louis gjorde också 1–2 efter 4.04 i andra perioden när Pavel Butjnevitj slog till framspelad av Jake Neighbours och Cam Fowler. Dallas Matt Duchene gjorde 2–2 efter 7.44 på pass av Wyatt Johnston och Jason Robertson.

Jason Robertson stod för målet när laget avgjorde matchen med 2.00 kvar att spela framspelad av Roope Hintz.

När lagen senast möttes vann St Louis med 3–1.

Nästa motstånd för Dallas är St Louis. Lagen möts onsdag 28 januari 02.00 i Enterprise Center. St Louis tar sig an Los Angeles hemma söndag 25 januari 02.00.

Dallas–St Louis 3–2 (1–1, 1–1, 1–0)

NHL, American Airlines Center

Första perioden: 1–0 (5.41) Wyatt Johnston (Miro Heiskanen, Roope Hintz), 1–1 (11.30) Dalibor Dvorsky (Dalibor Dvorsky, Pavel Butjnevitj).

Andra perioden: 1–2 (24.04) Pavel Butjnevitj (Jake Neighbours, Cam Fowler), 2–2 (27.44) Matt Duchene (Wyatt Johnston, Jason Robertson).

Tredje perioden: 3–2 (59.00) Jason Robertson (Roope Hintz).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dallas: 2-0-3

St Louis: 2-0-3

Nästa match:

Dallas: St Louis Blues, borta, 28 januari 02.00

St Louis: Los Angeles Kings, hemma, 25 januari 02.00