Dalens Jesper Thörnberg tvåmålsskytt i segern mot Järfälla

Dalen vann med 6–5 mot Järfälla

Jesper Thörnberg gjorde två mål för Dalen

Andra raka segern för Dalen

Bortalaget Dalen vann mot Järfälla i hockeyettan södra. 5–6 (0–3, 1–3, 4–0) slutade matchen på fredagen.

– Vi är inte ödmjuka inför uppgiften. Vi kommer ut för mjuka och för ängsliga. Vems fel det är kan jag inte svara på, men jag ska se till att de är förberedda, vilket de uppenbarligen inte är. Synd att vi hamnat där. Hade vi hållit lågan uppe hade vi haft tre poäng. Hatten av till Dalen som spelar snabb och intensiv anfallshockey, tyckte Järfällas tränare Fredric Forslund.

Jesper Thörnberg tvåmålsskytt för Dalen

I första perioden var det Dalen som dominerade. Laget vann perioden klart med 3–0.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 1–3 och ställningen efter två perioder var 1–6.

Emil Broed, Emil Broed, Kalle Broed och Neo Wahlbom reducerade fyra gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 5–6 kom inte Järfälla.

Dalens Jesper Thörnberg stod för fem poäng, varav två mål och Nils Juntorp hade tre assists. Neo Wahlbom gjorde ett mål och totalt tre poäng för Järfälla.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Järfälla på 18:e plats och Dalen på elfte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Dalen med 3–2 efter förlängning .

Järfälla möter Borås i nästa match borta söndag 15 februari 16.00. Dalen möter samma dag Kungälv borta.

Järfälla–Dalen 5–6 (0–3, 1–3, 4–0)

Hockeyettan södra, Järfälla Ishall

Första perioden: 0–1 (4.58) Lucas Kling (Joakim Stjern Svensson, Oliver Wallqvist), 0–2 (8.46) Jesper Thörnberg (Nils Juntorp, Victor Westh), 0–3 (17.59) Liam Persson (Hampus Sandahl, Jesper Thörnberg).

Andra perioden: 1–3 (22.34) Gustav Eurenius (Fredrik Lundin, Neo Wahlbom), 1–4 (35.35) Anton Johannesson (Jesper Thörnberg, Nils Juntorp), 1–5 (39.27) Hampus Sandahl (Daniel Glad, Jesper Thörnberg), 1–6 (39.51) Jesper Thörnberg (Nils Juntorp, Anton Johannesson).

Tredje perioden: 2–6 (41.11) Emil Broed (Jonathan Rodensjö, August Sandell), 3–6 (46.25) Emil Broed (Neo Wahlbom, Hugo Frylén), 4–6 (46.42) Kalle Broed (William Berglind), 5–6 (51.36) Neo Wahlbom (Hugo Frylén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järfälla: 2-0-3

Dalen: 2-2-1

Nästa match:

Järfälla: Borås HC, borta, 15 februari 16.00

Dalen: Kungälvs IK, borta, 15 februari 16.00